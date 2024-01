‘Creativiteit’, het geesteskind van Johan Van Parys: “Gestart tijdens pandemie”

In 2007 stonden Johan Van Parys en Brigitte Holluyn aan de wieg van hun bedrijf dat ze Dtonic doopten. Ze legden zich toe op beeldmarketing voor bedrijven. Onlangs stelden ze het boek ‘Creativiteit’ voor.

“We werden meermaals aangesproken en vergeleken met creatievelingen, mensen met verfrissende en nieuwe ideeën”, opent Johan Van Parys. “Toen corona in maart 2020 toesloeg, werden ook wij geconfronteerd met heel wat problemen en uitdagingen. Toen startte ik met het schrijven van het boek. Creativiteit mag je gerust zien als een werkinstrument om zich tegen problemen en ogenschijnlijke onoplosbare uitdagingen te wapenen. In het boek halen we studies van de NASA aan die creativiteitstests uitwerkten voor kinderen van 4 jaar en ouder. Het boek legt ook heel wat links met het internet. QR-codes helpen de lezer bij verdere zoekfuncties of verdiepingshoofdstukken. Het is mijn uiteindelijke bedoeling om een YouTube-kanaal te creëren met getuigenissen van mensen die spreken over hun creativiteit.”

Tom Himpe runt een groot gordijnenbedrijf: “Dtonic mag je gerust de bezieler van heel wat bedrijven noemen. Het zijn in mijn opinie echte kunstenaars in de reclamesector. Ze helpen mee om het ideaal beeld van jouw bedrijf te creëren. Veel ondernemers staan voortdurend onder een externe en interne druk, het is dan een godsgeschenk dat iemand weet hoe men het juiste cliënteel moet aantrekken. Zij zijn het externe oog voor jouw bedrijf. Creativiteit is dus niet langer toe te passen op kunst of ambacht, het wordt een onderdeel van het denkproces. In dat opzicht is het boek Creativiteit een stappenplan dat zowel particulier als bedrijfsleider op pad helpt en begeleidt in hun creatieve zoektocht. ”

Voor goede doel

Het boek ‘Creativiteit’ kost 65 euro en is te verkrijgen via info@dtonic.net of op het nummer 0474 09 43 19. Per verkocht boek gaat er 5 euro naar het goede doel voor Ella, een jongedame van 19 jaar die op 3-jarige leeftijd te horen kreeg dat ze kanker heeft aan de wervelkolom en sindsdien gekluisterd zit in een rolstoel. De opbrengst van de verkoop van het boek gaat naar de aankoop van een exoskeleton (een mechanische constructie die op het menselijk lichaam wordt gedragen om de gebruiker extra kracht, uithoudingsvermogen en/of ondersteuning te bieden).