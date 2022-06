Creatieve boekenvierdaagse tijdens zomervakantie: “Blind date met een boek of je eigen BoekenTok”

Van 12 tot 15 juli vindt in de bibliotheek een eerste creatieve boekenvierdaagse plaats voor lezers tussen 11 en 14 jaar. Een initiatief van de Kortemarkse Joke Lefevere in samenwerking met de bibliotheek van Kortemark.

Joke Lefevere geeft Nederlands en Duits aan 17-18-jarigen in het college van Torhout. Met haar geesteskind Bookalicious geeft Joke Lefevere via nieuwsbrieven haar liefde voor boeken aan zoveel mogelijk mensen door. “De creatieve boekenvierdaagse is daar een nevenproject van”, legt Joke die Nederlands en Duits geeft aan 17 en 18-jarigen in het college van Torhout uit. “Omdat ik méér wil doen met boeken voor tieners, kwam ik op het idee van een boekenkamp.”

Uitnodigende bib

Toen Joke met haar plan naar de bibliotheek stapte, kon ze meteen op veel enthousiasme rekenen. “11 tot 14 jaar is een leeftijd waarop lezers beginnen af te haken. Dat merken we ook bij onze Leesjury,” ontdekte bibliothecaris Elke Vandewalle. “Ik vind het boekenkamp dan ook een superidee! Bovendien nodigt de nieuwe bibliotheek uit om samen te komen, bij goed weer kan het zelfs buiten.”

Programma

Onder de naam ‘Creatieve Boekenvierdaagse’ gaat Joke creatief aan de slag: wat dacht je van een blind date met een boek, een boekenkrant, een zoektocht, een boekentrailer of een BoekenTok?

De vierdaagse vindt plaats van 12 tot 15 juli, telkens van 9 tot 16 uur, uiteraard in de nieuwe bibliotheek van Kortemark. Deelnemen kost 40 euro het aantal deelnemers is beperkt tot 15.

“Om zoveel mogelijk tieners te bereiken, stuurden we folders naar scholen en naar de leden van de Leesjury. Ook via de nieuwsbrief maken we reclame”, besluit Elke .

Oproep

“En we doen ook een oproep naar deelnemers om ook vrienden voor wie lezen niet zo hoog op hun lijstje staat mee te brengen”, besluit Joke.

Meer informatie of meteen inschrijven kan via bibliotheek@kortemark.be.