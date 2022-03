Conny Vandendriessche wil vrouwen aan het ondernemen krijgen met debuutboek ‘Dream Dare Do’

Wie Conny zegt, denkt power. Exact een jaar geleden besloot de mede-oprichter van Accent Jobs en House of HR om die kracht te delen met alle vrouwen die een passie hebben. Het resultaat is het boek ‘Dream Dare Do’. Het idee was eenvoudig, de uitvoering iets minder. “Ik dacht even Kamala Harris te strikken, maar dat was een serieuze les in nederigheid”, lacht de Zwevezeelse.

“Het slechtste wat ze konden doen, was mij in een lockdown steken”, begint Conny (57) haar verhaal. Net zoals alle andere zaakvoerders was het bij de start van de pandemie voor Conny een kwestie van overleven en crisismanagement van ongezien formaat. Na de eerste schok begon ze na te denken over hoe vrouwelijke zaakvoerders in andere landen hiermee zijn omgegaan. Het zaadje voor haar boek Dream Dare Do was geplant. “Ik maakte een wishlist van 78 vrouwen. Echt zotte namen, zoals Kamala Harris, Whitney Wolfe… Veel te ambitieus natuurlijk, ze wisten totaal niet wie ik was of waar België ligt. Dat was een serieuze les in nederigheid voor mij! Uiteindelijk wist ik 12 topdames te strikken uit vier verschillende continenten. Tot slot kreeg ook mijn man (Wim Vanhaelemeesch, red.) een plekje in het verhaal.”

Typische tijdsgeest

Het boek is een mix van de interviews met de vrouwen en Wim, praktische tips van Conny zelf en opinies van allerlei coaches. “Het hoofddoel is om vrouwen te inspireren, er is geen vast recept voor ondernemerschap. Maar de praktische elementen komen zeker ook aan bod”, verduidelijkt Conny. Het is geen verrassing dat ze zich voornamelijk richt op vrouwen. Ze weet natuurlijk hoe het is om zich als vrouw een weg te banen in de harde zakenwereld.

Ik weet wel dat mijn vader trots was op mij, maar hij heeft het mij nooit zelf verteld

“Mijn vader zei altijd dat een vrouw geen bedrijf kan leiden”, klinkt het. “Dat was de tijdsgeest, hé. Als er opvolging werd gezocht voor een familiebedrijf, werd er enkel gekeken naar de zonen, ook bij ons. Ik wou niet in mijn vaders voetsporen treden, maar het ging om het principe om gevraagd te worden. Mijn vader is intussen gestorven. Van vrienden en buren heb ik gehoord dat hij trots was op mij, maar zelf heeft hij het mij nooit verteld. Het was een gesloten man. Ik vind dat wel jammer, maar het is zo. Het heeft mij wel een enorme drive gegeven om te blijven doorgaan.”

In haar omgeving kreeg ze wel vaker negatieve reacties toen ze aan de wieg van Accent stond. “We zien u niet veel, zeiden de leerkrachten van mijn zoon dan. Ik stond nu eenmaal zelden aan de schoolpoort, mijn man nam die taak op zich. Vervelend, want gezinnen waarvan de vader nooit aanwezig is op schoolactiviteiten, krijgen die opmerkingen niet. Die klassieke rolverdeling en patronen zullen nog generaties blijven bestaan, maar ik zie wel al verbetering.”

Ondanks die realiteit heeft Conny grote ogen getrokken tijdens de gesprekken met haar nieuwe internationale contacten. De drempels die zij moeten overwinnen zijn vaak veel groter dan hier in Europa. Zo sprak Conny met Ayanthi Gurusinghe uit Sri Lanka, die een B2B-platform voor handelaars heeft opgericht. “Als vrouw ondernemen, wordt in haar land amper getolereerd. De internetverbinding is daar beperkt en de overheid werkt met prioriteiten. Eerst mag haar man zijn zaken doen, dan volgen de kinderen. Als er daarna nog internet beschikbaar is, kan zij aan de slag. Wij kunnen ons dat toch niet voorstellen?”

Kwestie van perceptie

Los van de maatschappelijke tendens focust Conny in haar boek vooral over de plek van vrouwen in de ondernemerswereld. Over de hindernissen die daarbij komen kijken. “Er is een mix van redenen waarom het voor vrouwen moeilijker is om door te breken. Alle spelregels en wetten zijn opgemaakt door mannen, die altijd andere mannen zullen promoten”, aldus Conny. “Maar daarnaast speelt de aard van de vrouw ook een grote rol. Als ondernemer moet je op de voorgrond treden. Maar als een vrouw haar stem laat horen, is ze een bitch. Doet een man dat, dan is hij een goede leider. De perceptie van hetzelfde gedrag is heel verschillend tussen de twee. Ook de misstappen van een vrouw aan de top wegen zwaarder door dan die van een man, het is moeilijk om een reputatie te behouden.”

Het boek ‘Dream Dare Do’ telt 159 pagina’s en kost 34,99 euro. De opbrengst gaat integraal naar de non-profitorganisatie ‘Women in Tech’. Je kunt het boek hier bestellen. Daarnaast lanceert Conny ook een platform waarop de ‘dromers’ wil samenbrengen met ‘durvers’. Heb jij een goed idee, met te weinig daadkracht om tot actie over te gaan? Of heb jij een ondernemende ziel of een bedrijf en ben je op zoek naar een creatieve partner? Hier vind je meer informatie.

Uit onderzoek blijkt dat heel wat vrouwen last hebben van het imposter syndroom: het minimaliseren van eigen kennen en kunnen, de constante angst dat anderen erachter zouden komen dat je eigenlijk niet competent genoeg bent. Ook voor Conny geen onbekend gevoel. “Dat verbetert doorheen de jaren, maar je raakt dat nooit echt kwijt. Het ligt in onze aard om te bescheiden te zijn. Daarnaast scannen vrouwen zichzelf te veel, we zijn nooit tevreden. Dat is niet enkel op professioneel vlak zo. Dat wordt natuurlijk deels gevoed door hoe er in de maatschappij naar vrouwen wordt gekeken, het wordt ons in zekere zin aangeleerd dat we nooit goed genoeg zijn.”

Vrouwen zijn veel te bescheiden. In deze wereld moet je je stem laten horen

Tot slot haalt Conny misschien wel hét belangrijkste verschil tussen vrouwelijke en mannelijke ondernemers aan. “Wij ontbreken vaak het juiste taalgebruik wanneer we ons richten naar de financiële wereld. De Howest heeft eens een studie gedaan. Ze lieten een man en een vrouw met dezelfde competenties exact hetzelfde businessplan pitchen. De man pakte uit met ambitieuze plannen qua omzet en uitbreiding en stond weinig stil bij het waarom van zijn idee. De toon van de vrouw was meer purpose driven en ze sprak met onzeker woordgebruik over cijfers. Het resultaat was dat de mannelijke ondernemer een pak meer investeerders kon overtuigen.”

Drempels overwinnen

In haar boek komen die hindernissen uitgebreid aan bod, toch is de toon heel positief. “ Het begint en eindigt allemaal met zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen en passie. Waar een wil is, is een weg. Daarom vind ik die interviews zo waardevol. Wij leven hier in een paradijs, er zijn zoveel instanties die je vooruit kunnen helpen. Maar mijn boek is niet enkel voor vrouwen die een zaak willen opstarten. Er zit plezier, inspiratie en motivatie in. Ik denk dat ik heel veel boodschappen meegeef voor het dagelijkse leven. Doen wat je graag doet. De kracht ligt in het herkennen en benoemen van die drempels om er daarna mee aan de slag te gaan, op elk vlak. Je hoeft niet alle problemen tegelijk op te lossen.”