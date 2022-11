Columniste en schrijfster Mia Doornaert komt naar Kuurne

Mia Doornaert (76) komt op donderdag 17 november om 14 uur spreken in de Sint-Pieterszaal. Barones Mia Doornaert is geboren in Kortrijk waar ze in 2006 ereburger werd en ze woonde een tijdlang in Harelbeke. Ze was journaliste bij De Standaard en correspondente in Frankrijk. Tot nu verzorgt ze nog steeds tweewekelijks op maandag een column in de Standaard met een dikwijls controversiële, maar steeds pertinente en scherpe pen.

De schrijfster en columniste komt vertellen over haar nieuwste boek, de bestseller ‘De Ontredderde Republiek’ waarin ze de vraag stelt: Is Frankrijk ongeneeslijk ziek? De wekelijks herhaalde vernielzucht van de gele hesjes toonde hoe moeilijk de oude Franse demonen kunnen beteugeld worden. De coronacrisis dreef daarenboven de Franse twistziekte ten top. Frankrijk gedraagt zich sinds meer dan dertig jaar als een kribbige patiënt die voortdurend van dokter verandert en dan even snel de nieuwe medicijnen weer weggooit.

Neos is een bloeiende vereniging van hoofdzakelijk ondernemende en actieve senioren met een brede interesse die bereid zijn om nog iets bij te leren. José Van Wonterghem is secretaris bij Neos en vertelt: ” Wij willen senioren samenbrengen op een aangename en vaak leerrijke manier. Naast culturele avonden en uitstappen organiseren we ook tal van sportieve activiteiten. Zo is er maandelijks een fietstocht of een wandeling. Je kan ook aansluiten bij de kaarters- of petanquegroep. De mensen houden van het groepsgevoel en het is een aangename vrijetijdsbesteding.”

“Het hoogtepunt van 2023 zal opnieuw onze jaarlijkse reis worden”, vertelt voorzitter Johan Quartier. “In juni trekt Neos naar Spaans Baskenland. Vorige zomer gingen we met 40 leden naar Puglia. Het enthousiasme van de leden is telkens zeer groot en de reizen zijn steeds tot in de puntjes verzorgd.”

“Neos was, zoals zovele verenigingen, wat minder actief tijdens de coronajaren, omdat het moest. Maar nu is er opnieuw een jaarprogramma om u tegen te zeggen”, vult Jan Vertriest aan. “Het aantal leden is gestegen tot 225, wat bijna een verdubbeling is tegenover vijf jaar geleden.” (ADM)

‘Is Frankrijk ongeneeslijk ziek?’ Donderdag 27 november om 14 uur in de Sint-Pieterszaal in Kuurne. Vooraf inschrijven via kuurneos@gmail.com. Leden gratis, niet-leden 8 euro.