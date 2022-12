Coach van Oostkampse groendienst maakt samen met zus boek over street art: “België telt ongelooflijk veel talentvolle artiesten”

Street art is tegenwoordig niet meer weg te denken uit het straatbeeld, tot groot jolijt van fotograaf Vincent Willems uit Oostkamp. Samen met zijn zus trok hij het land door, op zoek naar opvallende werken van Belgische kunstenaars. Het resultaat is het Engelstalige boek ‘Belgian Street Art Today’.

Vincent Willems (49) werkt als coach bij de groendienst van Oostkamp, maar is ook een gepassioneerd fotograaf. “In de jaren tachtig waagde ik me zelf nog aan graffiti, maar mijn talent was ondermaats”, lacht hij. “Ik ben het sindsdien wel altijd blijven volgen.”

Portretten

In de loop der jaren groeide de collectie foto’s van street art gestaag uit, waardoor langzamerhand het idee begon te groeien voor een fotoboek. Eerder maakte Vincent in samenwerking met Stichting Kunstboek het naslagwerk ‘Oostkamp, rijk erfgoed en uniek landschap’ en ook nu weer ging hij in zee met de uitgeverij.

“België, en ook de provincie West-Vlaanderen, telt ongelooflijk veel talent. Het is niet normaal wat sommigen van hen maken. Ik denk dan aan Jamz, Wietse en STS Jesta uit Brugge, maar bijvoorbeeld ook aan Djoels uit Pittem. Zij maakt fantastische portretten. Die van Wim Willaert en Stefaan Degand in Ronse zijn echt knap. Ook Mieke Drossaert en Siegfried Vynck, beiden uit Oostende, en Amy Aneca uit Ichtegem zijn het volgen waard, en dan vergeet ik er nog een pak.”

“Ik nam de foto’s, mijn zus schreef de bijhorende tekstjes”

“Ook grote evenementen zoals The Crystal Ship in Oostende of de graffitijams aan het Entrepot in Brugge zetten street art in West-Vlaanderen mee op de kaart. En zelf in mijn eigen Oostkamp is er street art te zien. Kunstenaar Stein uit Ruddervoorde leefde zich uit op de gevel van de Valkaart”, weet Vincent.

Samen met zijn zus Valérie (45) die werkt als administratief bediende in het Europacollege struinde Vincent meer dan twee jaar lang het land af. “Ik nam de foto’s, mijn zus zorgde voor de teksten met info over de kunstenaars en leuke anekdotes. Alle samen komen er 49 artiesten aan bod en staan er in het boek meer dan 200 foto’s. Omdat ik zelf 49 ben? Neen, dat is toeval”, lacht Vincent.