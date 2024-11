Claudia Allemeersch stelt dertiende kookboek voor: “77 gerechten om met een airfryer te maken”

Vanaf deze week is het dertiende boek van Claudia Allemeersch verkrijgbaar, Airfryer all day. Ze presenteert 77 gerechten die iedereen thuis met de heteluchtfriteuse kan maken. “Ik sta er zelf van versteld wat er allemaal mogelijk is.”

Met Airfryer all day verschijnt nu al het dertiende boek van Claudia Allemeersch, de Roeselaarse die in 2009 het VTM-programma De beste hobbykok van Vlaanderen won. “Toen Lannoo me vroeg om een boek te maken over gerechten in de airfryer heb ik getwijfeld omdat ik er tot dan nauwelijks mee had gewerkt. Onze zoon Antoine had vroeger één op zijn kot, maar toen het exemplaar bij ons thuis terechtkwam, verdween het al snel uit beeld.”

Claudia ging toch de uitdaging aan om een boek te maken. Een eerste gerecht, frietjes met kip, lukte maar half. “De kip was lekker krokant, maar de frietjes die ik gemaakt had, waren dat totaal niet.” Ze verdiepte zich verder in werken met de airfryer. “Ik begon me meer en meer te amuseren. Onder andere de gehaktballetjes die ik met de airfryer maak, zijn superlekker, maar ook de frietjes smaken ons inmiddels enorm.”

In haar nieuwe boek presenteert ze 77 gerechten die iedereen thuis met de airfryer kan maken. Diezelfde gerechten kan je ook in de oven maken. “Maar het verbruik is lager en jouw maaltijd is vaak sneller klaar. Mede daardoor zijn airfryers erg populair bij de jeugd.”

Het toetje

De airfryer van Claudia stond lange tijd opgeborgen, maar kreeg inmiddels een prominente plaats in haar keuken. “Ik raad iedereen aan om met een dergelijk toestel te werken. Ik sta er zelf van versteld wat er allemaal mogelijk mee is.”

Ondertussen is ze, in samenwerking met toppatissier Roger van Damme, volop bezig aan een veertiende boek. Het toetje wordt het vervolg op Het gebak. “Met het volgende boek richten we ons volledig op lekkere dessertjes.”