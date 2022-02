Charlotte (16) publiceert eerste boek

Brugge heeft er een literair talent bij. De zestienjarige Charlotte Dewulf lanceert haar eerste boek ‘Louis Camblebridge en het Magische Perkament’. Haar passie voor lezen zette haar tot schrijven aan. Eerst korte stukjes, nu is er zowaar een boek van liefst 272 pagina’s, geïnspireerd door de avonturen van Harry Potter, en met wat hulp van haar oma.

De leerlinge Latijn-Wetenschappen aan het Sint-Lodewijkscollege in Brugge is al van jongs af aan gepassioneerd door literatuur. “Toen ik klein was, had ik al snel alle kinderboeken van de bibliotheek uitgelezen. Toen ging ik zelf verhalen schrijven. Vaak waren dat korte stukken over mijn eigen leefwereld. Uitstappen die vrienden van me deden, gebeurtenissen en anekdotes. Het ging lang niet over de grotere onderwerpen waar ik nu over schrijf.”

Toch was het nooit echt een doel om zelf boeken te schrijven. “Ik had nooit gedacht dat ik iets met die passie zou gaan doen”, lacht Dewulf. Maar recent draaide ze de knop om en besliste ze om iets te doen met haar talent. “Ik ben in oktober 2020 begonnen nadat ik een paar films van Harry Potter had bekeken. Toen ik op een dag wakker werd, kreeg ik een idee om zelf te schrijven. Ik begon met een paar hoofdstukken en dat bleef aandikken tot een boek. Ik heb er meer dan een jaar aan gewerkt.”

Na het schrijven moest Charlotte op zoek naar een bedrijf dat in haar talent geloofde. Dat was niet eenvoudig, maar uitgeverij Storyland hapte toe. “Zij werken met ‘printing on demand’. Daarbij doe je als auteur alles zelf. Ze drukken het aantal boeken dat jij wenst, maar verder bieden ze ook hulp bij het proces aan.” Charlottes grootmoeder was leerkracht Nederlands en hielp ook een handje.

Toverschool

Het verhaal van Louis Camblebridge en het Magische Perkament gaat over Glastle, de beste toverschool ooit. Louis Camblebridge, een normale jongen die in Mergola woont, moet naar een nieuwe school. Zijn oma dringt aan om hem deel te laten nemen aan ‘De Grote Schoolselectie van Glastle’. Dat allemaal tot grote ergernis van Louis’ stiefvader, die absoluut wil dat Louis naar zijn oude school gaat. Maar dat wil Louis helemaal niet, voor hem lijkt Glastle wel een droom. Als je naar die school mag gaan, leer je hoe je moet omgaan met magie.

Of Charlotte van haar passie haar beroep kan maken, weet ze nog niet. “Ik heb nog veel te leren en wil nog even afwachten. Maar ik ben in ieder geval al bezig met een vervolg!”, besluit ze.

‘Louis Camblebridge en het Magische Perkament’ is te koop via www.pod.storyland.be of via Bol.com.