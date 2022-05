Centrale bibliotheek Kortrijk krijgt eigen Maakbib en Gameroom

Met een budget van €629.307,49 investeert de stad opnieuw stevig in de centrale bibliotheek in de Leiestraat. De grootste veranderingen zijn voor de benedenverdieping waar een deel van het magazijn wordt omgevormd tot een Maakbib. Met deze investering wil de stad de tijdspanne overbruggen tot de bouw van een nieuwe bibliotheek op de tip van het Buda-eiland.

De bibliotheek trekt de kaart van innovatie met de creatie van het Maakbib, een volledig uitgeruste ruimte met technisch materiaal en een eigen werking waar jong en oud terecht kan voor innovatieve workshops zoals laser cutten of 3D-printen.

De workshopreeks #biblabo krijgt zo een eigen plek in de bib. Wie liever voor een scherm zit, kan dit najaar games spelen in een coole afgesloten Gameroom. En ook de vinylcollectie van de bib krijgt meer zichtbaarheid. De nadruk ligt op innovatie, beleving en ontmoeting met comfortabele zitplaatsen en een overzichtelijke collectie.

Wachten op nieuwe bib

“Het zal nog even duren voor er een nieuwe bibliotheek is, maar dat wil niet zeggen dat we niet meer investeren in de huidige. Met deze stevige investering in onze centrale bibliotheek maken we de werking klaar voor de toekomst. We stappen af van de klassieke baliefunctie en richten de bibliotheek nog meer in als dé ontmoetingsplaats die ze nu al is”, aldus Axel Ronse, schepen van cultuur.

Op het gelijkvloers verdwijnt de grote onthaalbalie. Die maakt plaats voor een rustige lees- en koffiezitruimte met kranten en tijdschriften. Bezoekers kunnen na de werken op twee verdiepingen materialen registreren of terugbrengen en zelfstandig gebruik maken van de basisdienstverlening.

De stad voorziet in exploitatie van een bibliotheekruimte voor bijeenkomsten van Kortrijkse organisaties.

Om de werken veilig te laten verlopen, sluit de centrale bib vanaf maandag 22 augustus de deuren. De aannemer voorziet een 12-tal weken voor de uitvoering van de werken.

Pop-up bib tijdens de sluiting

Tijdens de sluiting kan je in de pop-up bibliotheek in Leiestraat 22 terecht voor een beperkte collectie met onder meer recente titels van boeken, dvd’s en cd’s. Deze collectie wordt dagelijks aangevuld met materialen die tijdens de sluiting terug binnengebracht worden.

Er is ook een digitale dienstverlening met publiekspc’s en een zitruimte met een selectie tijdschriften en kranten. De pop-up bibliotheek zal elke dag open zijn behalve op zondag.

“Je hoeft geen maanden te wachten op onze nieuwste collectie! Je kan hiervoor terecht in de pop-up bibliotheek in het ondernemerscentrum op wandelafstand van de vertrouwde bibliotheek”, vertelt Carol Vanhoutte – bibliothecaris.

Uiteraard blijft de lidkaart van de bib ook recht geven op bezoeken in de regio-bibliotheken. Wie dus nog meer keuze wil, kan terecht in o.a. Kuurne, Harelbeke, Zwevegem en Wevelgem.