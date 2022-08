Centrale bib sluit tijdelijk voor renovatiewerken

De centrale bibliotheek zal van maandag 22 augustus tot en met zaterdag 12 november gesloten zijn om verbouwingswerken op de benedenverdieping en het gelijkvloers op een veilige manier te laten uitvoeren. Intussen kan je terecht in de pop-up bibliotheek op slechts 50 meter van de centrale bib en uiteraard ook nog steeds in alle buurtbibs.

Bibliotheek Kortrijk blijft niet stilzitten en krijgt dit najaar een hele make-over. Zo komt er een maakbib en een gameroom, goed voor een investering van ruim 600.000 euro.

De werken gaan van start vanaf 22 augustus. Zaterdag 20 augustus is de laatste dag waarop je nog kan kiezen uit de volledige collectie in de rekken. Vanaf maandag 22 augustus is de bib een ‘werfzone’ en is de collectie in de rekken en magazijnen niet langer toegankelijk noch uitleenbaar. Je kan tijdens die periode niets reserveren en ook de IBL-dienst is 12 weken niet actief.

Materialen terugbrengen tijdens de sluiting kan in de inleverbus of in de pop-up bibliotheek op 50 meter van de centrale bib, Leiestraat 22. Je kan daar ook de nieuwste collectie boeken, cd’s, dvd’s, strips en games ontlenen. Wie meer keuze of een specifieke titel wil, kan met zijn abonnement gratis terecht in alle buurtbibliotheken en bij de regio-bibliotheken van o.a. Kuurne, Harelbeke, Zwevegem en Wevelgem.

We blijven investeren in de bibliotheek in de Leiestraat. We stappen af van de klassieke baliefunctie, maar geven de bib nog meer de rol van ontmoetingscentrum. Een plaats om samen te komen, samen te inspireren en samen te creëren. Aan creativiteit is bij ons team trouwens geen gebrek, want de komende maanden geven zij het beste van zichzelf in de pop-up bib enkele meters verderop!Axel Ronse, schepen van cultuur

Pop-up bibliotheek vanaf 22 augustus

Het team van Bibliotheek Kortrijk blijft intussen wel onverminderd voor je klaar staan. In Leiestraat 22, op slechts 50 meter van de centrale bib, opent een pop-up bibliotheek. Daar kan je niet alleen materialen terugbrengen maar ook ontlenen volgens het kijken & kiezen principe. Je snuistert op de toontafels en ontleent aan de onthaalbalie. De beperkte ruimte van de pop-up bibliotheek laat niet toe om de volledige collectie aan te bieden. Zo zijn onder meer de speelleermaterialen, luisterboeken, grootletterboeken en e-readers tijdelijk niet beschikbaar. Waar mogelijk verwijzen we hiervoor door naar de regiobibliotheken.

Naast een collectie nieuwe materialen is er een wisselende themastand, (digitale) dienstverlening, publiekspc’s, betaalmogelijkheid en een zitruimte met een selectie tijdschriften en kranten. Kreeg je een melding dat een titel die je reserveerde voor je klaar staat? Dan kan je die afhalen in de pop-up bib. Ook de wekelijkse digitafel gaat door in de pop-up bibliotheek en leeskringen kunnen er hun pakketten ophalen. De pop-up bibliotheek is open op de gewone openingsuren van de bib, behalve op 1, 2 en 11 november. De bibliotheek is tijdens de kantooruren ook bereikbaar per telefoon of mail.