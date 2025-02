Céline Deprez brengt met ‘Astra en de ogen van de maan’ eerste prentenboek uit

Met Céline Deprez is Menen opnieuw een auteur rijker. De jongedame bracht zonet haar eerste boek voor kinderen uit. Het prentenboek moet peuters en kleuters meehelpen enkele obstakels te overwinnen. “En ook een tweede boek staat op de planning.”

‘Astra en de ogen van de maan’. Dat is de titel van het eerste boek, dat Céline op de wereld heeft losgelaten. “Het is een prentenboek met rijmpjes in, specifiek gericht op kinderen vanaf 3 jaar”, lacht de kersverse auteur. “Toen ik 16 jaar oud was, ben ik op een dag begonnen met het schrijven van rijmpjes. Vraag me niet waarom, het gebeurde gewoon opeens. Gaandeweg is dan ook het idee beginnen groeien om die te gaan gebruiken in een boek. Toen ik voelde dat het moment aangebroken was, ben ik beginnen schrijven en meteen ook beginnen nadenken over de prenten. Na een stevig jaar doorwerken, gecombineerd met mijn job, kon ik uiteindelijk naar de uitgeverij stappen.”

‘Astra en de ogen van de maan’ brengt het verhaal van een ster die jaloers is op de ogen van de zon. “En de inspiratie heb ik toch voor een stuk uit mijn eigen leven kunnen halen. Mijn mama heeft Koreaanse roots maar groeide hier op. We stonden thuis dan ook nooit echt stil bij die origine. Maar toen ik in het derde kleuter zat, spraken we in de klas over kinderen die anders waren. De juf nam mij als voorbeeld, vanwege die roots. Als ik dat nu bekijk dan was dat helemaal zo erg niet, maar als klein kind had dat wel een impact op mij. Mijn boek geeft dan ook die les mee aan de kinderen: trek het je allemaal zo hard niet aan!”

Het boek is online te verkrijgen, via verschillende kanalen. “Je kan de titel ofwel via mij verkrijgen, of op de webshop van de uitgeverij Boekscout. Binnenkort verschijnt het werk ook op Bol.com en kun je het zelfs via de Standaard Boekhandel gaan bestellen. Toen ik het allereerste exemplaar in handen kreeg, voelde dat heel erg speciaal. Een tikkeltje emotioneel zelfs. Maar het was wel een enorme opkikker, want ondertussen ben ik al gestart met een tweede prentenboek.”