Catharina uit Gullegem schrijft moeilijkheden van zich af in uniek boek: “Bundeltje van goed gevoel”

Na de diagnose darmkanker besliste Catharina Tanghe uit Gullegem om eindelijk haar boek te schrijven. Een goed jaar later rolde ‘Uit de losse pols’ van de persen. Een kookboek, maar ook een dagboek en ook een beetje een motivatieboek.

15 juni 2021, dan start haar boek. Een ingrijpend moment waarbij ze te horen krijgt dat ze darmkanker heeft. Wat volgt voor Catharina Tanghe is een moeilijke weg die een jaar duurt. Fysiek, maar ook mentaal. Pijn, tristesse en ongeluk vormen echter allerminst de basis van haar boek, integendeel. Met Uit de losse pols schreef ze een boek over geluk.

Verlies hond

En zeggen dat het allemaal begon met een andere grote tegenslag. Op 11 oktober 2020 stierf haar husky Sizzla totaal onverwachts. Dat verlies begon Catharina van zich af te schrijven op haar Instagrampagina ‘cathsplace’. “Dat was mijn manier van verwerken, daar op een eerlijke manier alles over neerpennen”, vertelt ze. “Al snel bleek dat heel wat teweeg te brengen.”

Toen al opperden volgers om haar schrijfsels in boekvorm te gieten. “Maar dat voelde niet juist. Dat was enkel om mijn verdriet te werken. Vorig jaar werd ik dan ziek en dacht ik: het kan elk moment gedaan zijn. Zo begon ik eindelijk aan mijn boek te schrijven.”

Recepten met quotes

De basis voor haar boek moesten haar simpele, maar gezonde ontbijt- en tussendoorgerechtjes zijn, maar die vulde ze uiteindelijk aan met quotes. “Daarnaast vulde ik dat aan met allemaal sprokkels uit mijn dagboek. Ik schrijf over wat ik meemaakte, maar ook over mijn kinderen en mijn honden Sizzla en Ziva.”

Hoe je het boek dan best omschrijft? “Er is geen boek zoals dit”, lacht ze. “Ik noem het eigenlijk gewoon een koesterboek, maar noem het gerust een bundeltje van goed gevoel. Het is het testament van mijn ziel. De lezer krijgt de échte ik te zien, met ups en downs zoals dat ook op de sociale media te zien is.”

Ze liet het boek drukken bij Gevaert Graphics uit Zwevezele, in een kleiner formaat. “Zodat je het boek overal kan meenemen”, vertelt ze. Ook voor de foto’s en materialen in het boek ging ze niet ver. “De keramiek gebruik ik zelf in de keuken en is gemaakt door warme mensen, de beelden zijn gemaakt door mijn schoonzoon Stijn.”

Dankbaar voor alles

Het boek is gedrukt op 1.000 exemplaren. “Waarvan al ruim een derde gereserveerd was nog voor de cover klaar was – dat doet wel iets”, aldus Catharina. Wat ze er hoopt mee te bereiken? “Het bevat eigenlijk twee kernzaken: Wees dankbaar voor alles en leer loslaten. Zo kunnen je voor jezelf beginnen zorgen.” (JD)