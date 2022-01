Carl en Loes uit Wevelgem maken boek over schattenjacht met hun (klein)kinderen

Loes Hoorens en Carl Bevernage hebben de krachten gebundeld bij het maken van het kinderboek ‘De schat van Papo Spek’. Loes schreef het verhaal, schoonvader Carl maakte de illustraties. Ver zochten ze het niet: de (klein)kinderen zijn de hoofdfiguren, het bosje in de buurt is de plaats waar de schattenjacht zich afspeelt.

In 2020 had Carl Bevernage (64) geen tentoonstelling. Daarvan werd de kunstschilder naar eigen zeggen wat onrustig. Dus wou hij wel iets nieuws proberen. “Zoals een kinderboek illustreren. Want het schrijven zelf lukt mij niet goed”, zegt Carl. “Schoondochter Loes wou al een tijdje een boek schrijven, en zo ontstond een leuke samenwerking. Eind 2020 maakten we samen een wandeling en na zo’n vijf kilometer lag het idee vast. Enkele wandelingen later was ons script compleet en konden we aan het werk.”

Een verlaten kamp

Ze zochten het niet ver. De hoofdrolspelers zijn Lucas (7), Mories (6), Robbe (3) en Wout (7 maanden): de kleinzonen van Carl en Trui Vercruysse. De kleinkinderen wonen dicht in de buurt, het verhaal speelt zich af in het bosje vlakbij. De vier neefjes zijn op vakantie bij opa en oma wanneer Lucas in het bos een schatkaart vindt. Samen met opa gaan ze op schattenjacht.

“Op hun tocht vinden ze een verlaten kamp, een kippenhok, allemaal zaken die echt in het bosje te vinden zijn”, vertelt Loes Hoorens (33). “Al die ontmoetingen vormen aparte hoofdstukjes. Uit ervaring met mijn kinderen weet ik dat ze graag een afgewerkt verhaal hebben, wanneer ik ze ‘s avonds voorlees. ‘De schat van Papo Spek’ is daar uiterst geschikt voor: zo komen ze iedere avond iets dichter bij het vinden van de schat. Natuurlijk is het ook geschikt voor kinderen die al kunnen lezen.”

Prachtige illustraties

Wat dit boek zo speciaal maakt, zijn de prachtige illustraties. Van de kinderen in het bos, van de natuur. “Beide aspecten vind ik belangrijk”, aldus Carl. “Voor mijn kleinkinderen is het een nalatenschap, een boek waaraan hun opa en mama of tante samen gewerkt hebben. Ik nam foto’s van de kinderen in het bos en tekende die na. We hebben ook bewust de echte namen van de kinderen gebruikt. Maar ook de natuur komt uitgebreid aan bod, en aan het eind hebben we een hoofdstuk toegevoegd over vogels in het bos: wat eten ze, wat kunnen de kinderen ervoor doen?”

De tekeningen van de dieren zijn verbluffend mooi. De sperwer, de bonte specht of de kwebbelende eksters lijken levensecht. De tekeningen en het verhaal nodigen alvast uit om het boek te lezen. Maar vanwaar de titel? “Dat mogen we niet vertellen”, lacht Loes. “Als je het boek leest, wordt de titel wel duidelijk. En nog dit: Carl stelt tentoon op 13 en 14 mei, ter gelegenheid van ‘Atelier in Beeld’. Hopelijk mag dat doorgaan. Het zou mooi zijn als we dan het boek ook officieel kunnen voorstellen.”

