Burgemeester leest voor in de bib: “Ooit zelf een kinderboekje geschreven”

Tijdens de voorleesweek in bib Canticleer dook burgemeester Wilfried Vandaele van De Haan dinsdag in de sprookjes van Grimm.

Hij vertelde er uit ‘Jorinde en Joringel’. “Had ik zelf ook nog nooit van gehoord”, aldus Vandaele, die zich met verve van zijn taak kweet. “Niet veel mensen weten dat nog, maar ik heb ooit – vele jaren geleden – zelf ook een paar kinderboekjes gemaakt met als thema water- en luchtvervuiling. ‘Floepje’ werd vertaald in tien talen”, klinkt het. Maar dinsdag werd het dus een sprookje van de gebroeders Grimm. Behalve burgemeester Vandaele las ook Marleen Maes, de fractieleider van Groen, voor in de bib. “Het voorleesuurtje was dus niet partijpolitiek gebonden”, knipoogt Vandaele.