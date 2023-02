Brugse Sophie schrijft lees- en doe-boek voor kinderen

‘De rode draad is kattenkwaad’: onder die noemer schreef Sophie De Meyer (49) uit Brugge een kinderboekje gebaseerd op de vertelmomentjes met haar eigen dochter Marie-Alix. “De verhaaltjes, met twee katten in de hoofdrol, zijn gebaseerd op het kattenkwaad dat mijn broer en ik in onze jeugd uithaalden”, lacht Sophie.

Het kinderboek van Sophie De Meyer bestaat uit een bundeling van verhalen met de katjes Tiggy en Polly in de hoofdrol. Overal waar ze verschijnen, gebeuren er wel bijzondere dingen. Van parels die verdwijnen, muziek met bubbels, bijzondere snoepjes tot een mysterie in de tuin van de buren.

“De katten verwijzen naar de twee speelse katten van onze grootmoeder destijds”, vertelt Sophie De Meyer, van opleiding maatschappelijk assistent en actief bij de stedelijke preventiedienst van Brugge.

Leuke verhaaltjes

“De oorsprong van het boek ligt in de gezellige vertelmomentjes met mijn dochter Marie Alix tijdens haar lagere schooltijd. Die verhaaltjes waren grotendeels gebaseerd op het kattenkwaad dat mijn broer Jan en ik in onze kinder- en jeugdjaren uithaalden. Marie-Alix vond al deze verhalen zo leuk dat ze op een dag zei dat een bundeling hiervan best een leuk kinderboek zou opleveren. In de luwte van de coronaperiode heb ik daar dan werk van gemaakt.”

Het boekje is echt wel een familieproject, want ook dochter Marie-Alix Clarys werkte mee door voor enkele tekeningen te zorgen. De overige tekeningen zijn gemaakt door leerlingen van het DKO Academie Brugge, als onderdeel van hun opleiding. De cover is een ontwerp van Frow Steeman en toont handen die de link vormen tussen de mensen- en kattenwereld.

Plagen of pesten

“Belangrijk is ook dat het boek het thema van plagen en pesten aankaart, op een speelse manier. Wanneer is iets onschuldig plagen en wanneer wordt het kwetsend?”, stelt Sophie.

“De jonge lezertjes tussen 6 en 10 jaar kunnen op het einde van elk verhaaltje een beoordeling tekenen in de vorm van een kattenpootje, al dan niet met klauwtjes. Het boekje kan zo bijvoorbeeld ook gebruikt worden in een klasgroep om zo in dialoog te gaan over deze thema’s. De lezertjes kunnen er overigens zelf ook mee creatief aan de slag gaan want er staan tekeningen bij om in te kleuren en op het einde is een blanco blad om zelf een straffe stoot neer te schrijven.”

(PDV/foto DC)

‘De rode draad is kattenkwaad’ is een uitgave van Boekscout. Info: www.boekscout.nl