Brugse bib zet duizendste brief van priester-dichter Guido Gezelle online

De duizendste brief van de Brugse priester-dichter Guido Gezelle staat online! Er is een miijlpaal bereikt in de inspanningen die de vele vrijwilligers van het Guido Gezellearchief in de openbare bibliotheek De Biekorf in Brugge nu al meer dan een jaar lang verrichten.

Eind 2020 begon het Guido Gezellearchief van de Openbare Bibliotheek De Biekorf in Brugge samen met een groep enthousiaste vrijwilligers en wetenschappelijke partners aan een online editie van de briefwisseling van Gezelle.

Vadertje Thijm

Volgens de Brugse cultuurschepen Nico Blontrock worden meer dan 8000 Gezellebrieven bewaard in dit Guido Gezellearchief : “Door het gedreven monnikenwerk van vele vrijwilligers zijn daar nu al 1000 exemplaren online beschikbaar.”

“De duizendste onlinebrief is een brief van ‘Vadertje Thijm’ uit 1858. Een enthousiaste vrijwilliger, professor Rik Van Gorp, die verantwoordelijk is voor de correspondentie van Jozef Albert Alberdingk Thijm, zorgde voor deze mijlpaal. Door dit initiatief kom je dus dichter bij Guido Gezelle en zijn denk- en leefwereld dan tot nu mogelijk was.”

Om de brieven beter te kunnen begrijpen, is de brieftekst verrijkt met commentaar bij personen, verenigingen, plaatsen, titels van Gezelles werken en gedichten en gebeurtenissen uit Gezelles leven. Er zijn ook bibliografische verklaringen en inhoudelijke verduidelijkingen.

De vrijwilligers identificeerden maar liefst 576 verschillende personen en organisaties in de brieven. Voor elk van hen deden ze opzoekingen en schreven ze een korte biografie. Er werden ook een vijftigtal nieuwe, soms onbekende of verdwenen brieven geïdentificeerd in andere archieven en publicaties.

Meer info en alle 1000 brieven zijn online te vinden via Gezelle.be