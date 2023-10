Brugs veilinghuis ziet Erasmusbijbel aan recordprijs verkocht worden

Zaterdag werd een bijbel van Erasmus uit 1516 verkocht aan een absolute recordprijs van maar liefst 142.000 euro.

In het jaar 1516 maakte Erasmus van Rotterdam haast met zijn Latijnse vertaling van de Griekse versie van het Nieuwe Testament. In Basel, bij Froben verscheen een tweetalige editie met een parallelle tekst in het Grieks en het Latijn met commentaren in het Latijn door Erasmus. De editie kreeg als titel ‘Novum instrumentum’ mee. Hoewel het werk werd opgedragen aan Paus Leo X, was het een gedurfde sprong, doordat Erasmus op verschillende plaatsen de katholieke Vulgaat verbeterde. In eigen gelederen werd aan Erasmus verweten dat hij met zijn uitgave het ei van de ketterij had gelegd. De invloed ervan op het protestantisme kan inderdaad nauwelijks overschat worden. Hoewel er ongeveer 1200 exemplaren gedrukt werden, komen er slechts uiterst zelden op de markt.

Op zaterdag werd een exemplaar verkocht op een veiling bij Van de Wiele in Brugge. De schatting was 50.000 à 60.000 euro, maar uiteindelijk behaalde de bijbel een prijs van 142.000 euro, exclusief veilingkosten. Er was voornamelijk belangstelling uit het buitenland.

Red Star Line

Op vrijdag ging een grote verzameling affiches en memorabilia van de Red Star Line onder de hamer. De Belgische Red Star Line zette veel in op reclame om zich te onderscheiden van andere rederijen. Potentiële landverhuizers werden verleid met kunstige affiches, die overal ten lande werden verspreid. Hoewel er ook andere artiesten voor de Red Star Line werkten, was Henri Cassiers toch wel de meest geliefde, met wie meer dan 25 jaar werd samengewerkt. Topstuk waren twee originele ontwerptekeningen die werden afgehamerd op 8.200 euro (exclusief 25% veilingkosten).