Bruggeling Steve Marreyt debuteert als dichter met ‘Onwelvaart’: gedichten over onze moeilijke relatie met… geld

Met ‘Onwelvaart’ debuteert Bruggeling Steve Marreyt, leraar Nederlandse en Engels aan de stedelijke kunsthumaniora, als dichter. Hij verwoordt op ironische en poëtische wijze onze moeilijke relatie…. met geld. Eurobiljetten erotiseren velen.

Steve Marreyt (41) werd geboren in Blankenberge, groeide op in Aardenburg en Maldegem, maar woont nu in Brugge. Na het behalen van zijn bachelor journalistiek en master in de taal en letterkunde in Gent, werkte hij tien jaar lang in de cultuursector bij de vzw Kraak. Hij verbleef samen met zijn vrouw Yumi Verplancke een jaar in Toulouse en is nu al vijf jaar leraar Nederlands en Engels aan de stedelijke kunsthumaniora in Brugge.

Folkmuzikant

Tot nu toe geniet Steve Marreyt vooral een reputatie in folkkringen. Want hij heeft onder de artiestennaam Edgar Wappenhalter al drie elpees uit. Dezer dagen ligt zijn jongste plaat ‘IJsschots, Veenlaag, Mist’ (uit bij het label Morc Tapes) in de winkels. “Ik ben al ruim tien jaar een bathroom muzikant. Ik maak psychedelische folk en bespeel op mijn plaat alle instrumenten zelf: bas, Indisch harmonium en gitaar. Tijdens live optredens staat ook mijn vrouw op scène, ze zingt en speelt keyboards”, legt de Brugse artiest uit.

Eerder al gaf Steve Marreyt in eigen beheer en bij de obscure Gentse uitgeverij Marktcorruptie enkele gedichten uit. Maar nu is er zijn officieel debuut bij het Poëziecentrum: de dichtbundel Onwelvaart. “Het zijn gedichten over onze moeilijke relatie met geld, onderverdeeld in vijf cycli: transacties, koers, kostelijke affaires, kapitaal en Geld ist Krieg. Een politiek dichter mag je mij niet noemen, wel een uitgesproken linkse schrijver.”

Activisme

“Ik maak geen deel uit van de hedendaagse, jonge generatie activistische dichters in Vlaanderen, onder wie Dominique De Groen. Daarvoor ben ik enkele jaren te oud, ik zie literatuur niet als wapen voor politieke verandering, Al klaag ik in mijn verzen wel een en ander aan, maar dat doe ik met ironie en zelfspot. Ik behoor tot de middenklasse en kan van voldoende luxe genieten om nooit tot verzet tegen het systeem over te gaan. Hoe meer geld je hebt, hoe minder reden je hebt om het systeem aan te klagen. Zo word je stil gehouden, je moet uit de samenleving stappen om echt te kunnen rebelleren.”

“De bundel is ontstaan vanuit een persoonlijke frustratie over geld. Dat wordt als iets vanzelfsprekend aanzien, het beheerst ons leven. Honderd jaar geleden droomden linkse activisten van een maatschappij zonder geld. Nu is het zoals de theoreticus Marc Fisher, die als inspiratiebron voor mijn gedichten geldt, stelt: we kunnen ons makkelijker het einde van de wereld inbeelden dan het einde van het kapitalisme.”

Erotische ondertoon

“Enkele van mijn gedichten hebben een erotische ondertoon. Geld is, net als seks, een instrument om macht te verwerven. Beide middelen ontmoeten elkaar in mijn teksten. Er zit in mijn bundel een tekening van de Knokse kunstenares Natasja Mabesoone: ‘Jan Cordaat’ toont mannetjes met een erectie in de vorm van een eurobiljet, symbool voor de erotisering van het geld. Klinkt dat allemaal een beetje Mei ‘68? Die spirit zit er wel in, ik ben ook een grote fan van muziek uit die periode en heb een motto van Walter De Buck in mijn bundel gestoken”, besluit Steve Marreyt.

‘Onwelvaart’ van Steve Marreyt is uit bij het Poëziecentrum, telt 64 pagina’s en kost 23 euro.