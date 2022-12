Bruggeling Reginald Deschepper weet hoe je de tijd te slim af kunt zijn

Velen dromen van een eeuwige jeugd. In zijn nieuw boek ‘Elk jaar jonger. De wetenschap van verjonging’, legt de Brugse medisch antropoloog Reginald Deschepper uit hoe je de tijd te slim af kunt zijn.

“Nee, ik ben geen Brugse dokter Lecompte”, knipoogt Reginald Deschepper (67). Deze gewezen medewerker van de Brugse bib behaalde aan de UGent een doctoraat in de medische antropologie en gaf jaren les aan studenten geneeskunde. In 2020 pakte hij uit met het boek ‘Je levensstijl als medicijn’. Zijn nieuwe werk ‘Elk jaar jonger’ is het logisch vervolg.

Eeuwige jeugd

“Kwakzalvers beweren het geheim van de eeuwige fontein van de jeugd te kennen. Daar hou ik mij ver van af. Maar de wetenschap van het verouderen heeft enorme stappen vooruit gezet. We kennen nu de tien belangrijkste oorzaken van het verouderingsproces. De basisidee van mijn boek is: in plaats van te wachten tot allerlei ziektes opduiken, kun je proberen het verouderingsproces aan te pakken.”

“Je kunt niks doen aan je chronologische leeftijd, maar je kunt wel de biologische veroudering vertragen of zelfs omkeren. De oorzaken van ouderdomsziektes aanpakken. Een gezonde levensstijl is de veiligste basis, maar is soms lastig. De wetenschap lanceert nieuwe technieken. Een reden van veroudering is de aanwezigheid van zombiecellen in je lichaam. Die veroorzaken schade, je kan ze verwijderen door vijf dagen te vasten of met medicatie en voedingssupplementen.”

Ruis op je DNA

“Een andere oorzaak is ruis op je DNA. Vergelijk het met een cd vol krassen. Je kunt die krassen wegnemen zonder de info eronder te wissen. Men heeft het getest bij oude muizen: hun netvlies was beschadigd. Door het verjongen van hun cellen konden ze opnieuw zien!”

“Wat bij muizen kan, kan ook bij mensen, we hebben gelijkaardige biologische mechanismen. En als het voor oogcellen lukt, dan wellicht ook voor andere cellen. Wetenschappers hebben ook al menselijke huidcellen dertig jaar jonger kunnen maken. Je kunt dus echt je biologische klok minstens voor een beperkte tijd terugdraaien!”

Sauna

In zijn boek geeft Reginald Deschepper een overzicht van recent onderzoek, met 370 referenties naar wetenschappelijke artikels. Zo krijgt een breed publiek inzicht in het verouderingsproces. Het tweede deel bevat praktische tips die iedereen kan hanteren. “Uit je comfortzone komen en je lichaam blootstellen aan extreme koude of warmte brengt een verdedigingsmechanisme op gang dat helpt om het verouderingsproces te vertragen. Vandaar dat een sauna heilzaam is.”

De auteur raadt de lezers aan om in overleg met hun arts te opteren voor extra vitamines en voedingssupplementen: “Veel mensen hebben een tekort aan vitamines D en K, Omega 3, magnesium. Dat versnelt het verouderingsproces ongemerkt. Er is een mentaliteitswijziging nodig bij de geneesheren.”

“Veroudering wordt nog altijd niet als een ziekte beschouwd. De artsen behandelen kwalen, maar zouden meer preventief moeten handelen om ziektes te vermijden. Aderverkalking bijvoorbeeld, moet je veel vroeger aanpakken, voordat alles dicht slibt. Nu nemen veel mensen hun toevlucht tot rommel op het internet.”

Experimenten

“Daarnaast zijn er experimentele technieken, waarvan veel verwacht wordt. Zoals de stof NMN, die energieverlies opkrikt. Of hyperbare zuurstoftherapie: de ziekenhuizen hebben een drukkamer om extra zuurstof toe te dienen. Na duikaccidenten maar ook voor de behandeling van patiënten met zware wonden.”

“Het eeuwige leven zit er nog niet direct in. Maar veel wetenschappers zeggen nu al: wie in 2022 geboren wordt, zal gezond honderd jaar oud kunnen worden. Als je de 80-plussers gezond en actief kunt houden, wordt die groep minder zorgbehoevend.”

‘Elk jaar jonger’ kost 25 euro en is uit bij Lannoo.