Bruggeling Olivier Van Gierdeghom brengt ‘Happy Potter Kookboek’ uit

Olivier Van Gierdeghom, oprichter en uitbater van tovenaarswinkel Olleke met twee winkels in Brugge, heeft een boek geschreven. De Bruggeling schreef eerder al boeken over transgender en holebi’s, maar gooit het nu over een totaal andere boeg. Olivier reist veel, houdt van de mediterrane en Zuid-Aziatische keuken en is zelf amateurkok. Die cocktail inspireerde hem om zelf een kookboek samen te stellen.

“In het Happy Potter Kookboek uiteraard een verwijzing naar Harry Potter draait alles om eten uit de magische wereld van heksen en tovenaars. Kruiden, granen, fruit en planten spelen een centrale rol. Mijn kookboek telt 88 recepten die vooral bestaan uit mediterrane en oosterse voeding. Voedsel waarvan je lichaam gezond blijft en dat doorspekt is met kruiden, iets waar de meest voorkomende Westerse ziektes een hekel aan hebben”, begint de schrijver die ervoor zorgde dat alle recepten ook zuivelvrij, plantaardig en pescotarisch (geen zoogdieren en gevogelte, wel vis) zijn.

Magische gerechten

Nog een gemene deler is dat alle gerechten een magisch kantje hebben. “Er is voor elke heks, tovenaar of culinaire alchemist wel iets. Ik breng enkele van de meest memorabele magische gerechten uit fantasieseries tot leven, van ontbijt tot dessert en alles daartussenin. De gerechten zijn bovendien haalbaar voor iedereen. Je hoeft geen food artist te zijn om met het kookboek aan de slag te gaan. Geen afgehakte, bloederige vingers gemaakt uit marsepein dus”, lacht de schrijver.

Halloweenpeer

Wat je dan wel vindt in het Happy Potter Kookboek? “Een liefdesdrankje op basis van vlierbessensiroop, bruisend water, aalbessen en hibiscus. Niet alleen heel lekker, het bruist ook als een toverdrankje. De Poire Belle-Hélène krijgt zijn eigen Harry Potter-versie in die zin dat de peer uitgesneden wordt als een griezelige Halloweenpompoen en er is een Alice in Wonderland-sorbet, om maar enkele recepten te noemen.”

Het Happy Potter Kookboek van de Brugse uitgeverij In Den Eenhoorn kost 25 euro en is verkrijgbaar in de boekhandel en online, net als in alle Olleke-winkels.

Info:www.happypotter.be