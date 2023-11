Bruggeling Joren Vermeersch schrijft roman over Vlaanderens waanzinnigste eeuw: “De werkelijkheid overtrof mijn verbeelding”

In zijn historische roman ‘’Vlaanderens Waanzinnigste Eeuw (1297-1385)’ schetst Bruggeling Joren Vermeersch aan de hand van waargebeurde feiten en echte personages een bloedstollende periode in onze geschiedenis. Het Brugse Huis Ter Beurze speelt er een centrale rol in.

Jurist én historicus Joren Vermeersch (42), die adviseur is in de Kamer van Volksvertegenwoordigers is, werkte drie jaar lang aan zijn 600 pagina’s dikke boek: “Ik ben in de archieven gedoken om de geschiedenis van enkele families te reconstrueren. De werkelijkheid overtrof mijn verbeelding: de middeleeuwse kronieken, die ook moesten verkopen, zijn zo kleurrijk dat ik mijn fantasie niet moest gebruiken bij het schrijven van mijn roman.”

Apocalyps

“De veertiende eeuw was echt waanzinnig. Het lijkt wel alsof drie ridders uit de Apocalyps neerdaalden en Vlaanderen met oorlog, hongersnood en ziekte opzadelden. Onze regio kende achtereenvolgens een oorlog met de Fransen (de aanloop naar de Guldensporenslag van 1302), een zware hongersnood ten gevolge van klimatologische omstandigheden (1315), de pest (1341) en een zware burgeroorlog (1379-85), die met de Vrede van Doornik leidde tot de Bourgondische heerschappij.”

“Aan de hand van zowel adellijke personages als gewone volksmensen schets is ik die eeuw in vijf hoofdstukken. De politieke geschiedschrijving gaat doorgaans over koningen en edellieden, in mijn roman schets ik hoe die tragische gebeurtenissen ook het dagdagelijkse leven van het gewone volk treffen. Mijn twee hoofdpersonages zijn de herbergier van Huis Ter Beurze en een voller uit de wijk Sint-Gillis. Vollers stonden op de laagste trede op de sociale ladder: zij moesten met urine, boter en blauwe aarde textiel zachter maken. Een vuil werkje.”

Collaboratie

“Kroegbaas Robbrecht van der Beurze was een ‘leliaard’: hij collaboreerde met de Fransen. De parallel met de zwarte en de witte brigades tijdens WO II is makkelijk te trekken”, vertelt Joren Vermeersch. “Ook de strijd tussen leliaards en klauwaards heeft generaties lang wonden veroorzaakt in vele Vlaamse families. Daarnaast komen bekende Brugse burgemeesters in het boek voor: Jan Heem, de allereerste die uit de ambachten voortkwam, en Willem De Deken, die in opstand kwam tegen adel en geestelijken.”

“Ik neem de lezer mee in volkse wijken en in de adellijke salons. Uiteraard komen ook graaf Lodewijk van Nevers, Margareta van Male en de Franse Koning Filips de Schone aan bod. De zeer diverse samenleving van de veertiende eeuw werd gekenmerkt door globalisatie, sociale spanningen, twijfel aan het geloof, maar ook aan angst voor de hel.”

Massagraf

“Ik laat een priester kritiek uiten op de corruptie binnen de Kerk en vertel het verhaal van een weduwe die haar dochter moet begraven in een massagraf, omdat ze bezweken is aan de pest. In mijn roman portretteer zelfs een sterke zakenvrouw, met name Margareta, de vrouw van burgemeester Nicolaas van der Beurze”, aldus Joren Vermeersch, wiens boek eindigt met de Slag van het Beverhoutsveld, toen de Gentenaren de Bruggelingen versloegen in een zes jaar durende burgeroorlog…

‘Vlaanderens Waanzinnigste Eeuw (1297-1385)’ van Bruggeling Joren Vermeersch wordt uitgegeven door Borgerhoff & Lamberigts, telt 500 pagina’s en kost 39,99 euro.