Bruggeling Jan Cumps vertaalt strip over vermoorde Congolese premier Lumumba

Uitgeweken Bruggeling Jan Cumps (81), oud-leerling van het Sint-Lodewijkscollege en voormalig docent Engels aan de KU Leuven, heeft de Franstalige strip van de Congolese tekenaar Asimba Bathy over de vermoorde Congolese premier Patrice Lumumba vertaald naar het Nederlands.

“Ik heb twee grote passies in mijn leven: stripverhalen en Congo”, bekent Jan Cumps, die er in 2016 in slaagde de redactie van het Van Dale woordenboek te overtuigen om de definitie van het woord ‘leesluiheid’ te wijzigen: “Tot dan toe werden stripfans ten onrechte verweten leeslui te zijn.”

Congodorpen

En de liefde voor Congo? Jan Cumps: “Toen ik als jonge Germanist nog in Brugge lessen Nederlands en Engels gaf aan het Sint-Andreasinstituut en aan het SASK, kwam ik in contact met de paters Kapucijnen, die in Congo een project opgestart hadden. Kort nadien werd ik lid van de raad van bestuur van de niet-gouvernementele organisatie Congodorpen. In 1970 heb ik een project in Congo bezocht.”

Het 48 bladzijden tellende stripalbum. (gf)

“Toen deze ngo onlangs extra fondsen wou werven, suggereerde ik om het pas verschenen stripverhaal Lumumba. Un homme. Une histoire. Un Destin te kiezen. Samen met mijn ex-collega Vincent Kortleven, een Romanist, zorgde ik voor de Nederlandse vertaling. Het stripalbum bevat ook de vertaling van de toespraken op 30 juni 1960 van Koning Boudewijn, president Kasavubu en premier Lumumba bij de onafhankelijkheid van Congo. Voor het eerst verschijnt de rede van Kasavubu in het Nederlands!”

Tanden

“De strip portretteert Patrice Lumumba, zoals hij was, opgroeide, les volgde bij de paters. Maar de strip beschrijft ook zijn politiek activisme en de omstandigheden waarin hij premier werd. Uiteraard besteedt het album aandacht aan zijn moord én aan het meest recente feit: de teruggave van zijn tanden, die de Bruggeling Gerard Soete, voormalig politiechef in Congo, decennia lang bewaard had, aan zijn familie.”

“Naast de 48 bladzijden tellende strip, die 25 euro kost en kan enkel besteld worden via congodorpen@

congodorpen.org, is er een dossier dat ik opgemaakt heb en dat kan gebruikt worden als lesmateriaal door scholen”, besluit Jan Cumps.