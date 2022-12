Brugge wordt opnieuw één grote, 20 kilometer lange, wandelende poëziebundel

Naar aanleiding van Poëzieweek 2023, die loopt van Gedichtendag op 26 januari tot 1 februari, verandert de Brugse binnenstad binnenkort weer in één grote, bewandelbare poëziebundel.

“Net zoals vorig jaar kunnen mensen die in de Brugse binnenstad wonen en op de benedenverdieping een raam hebben dat uitgeeft op de straat, via weesgedichten.be een gedicht ‘adopteren’. Op die website staan honderd gedichten waaruit je er eentje kunt kiezen. Kort voor de Poëzieweek komt iemand dan met afwasbare stift dat gedicht op jouw raam schrijven”, legt cultuurschepen Nico Blontrock uit.

Twintig kilometer poëzie

Het project wil poëzie zichtbaar maken in het Brugse straatbeeld. De gedichten blijven minstens tot tijdens de Poëzieweek (26 januari – 1 februari) op de ramen staan. Vanaf Gedichtendag (26 januari) is het plannetje met de route beschikbaar in de bibliotheek. Deelnemen aan de actie is volledig gratis.

Volgens Nico Blontrock was de route vorig jaar goed voor meer dan 20 kilometer poëzie: “Openbare Bibliotheek Brugge is trekker van dit project. Omdat de gedichten zichzelf niet schrijven, doen we vanuit de bib een oproep naar mensen die mee willen helpen om de gedichten tot op de ramen te brengen. Wie wil helpen, kan zich kandidaat stellen via weesgedichten@brugge.be.”

94 bibliotheken

De actie #Weesgedichten werd in 2021 voor het eerst georganiseerd in Aalst en kreeg de daaropvolgende jaren navolging in verschillende bibliotheken. In 2023 nemen maar liefst 94 bibliotheken deel aan het project. Straks wordt dus niet enkel Brugge, maar een groot stuk van Vlaanderen één grote, bewandelbare poëziebundel.