Brugge onder de loep: nieuw boek bundelt 102 verborgen plekjes in de Breydelstad

Het boek ‘Brugge onder de loep’ bundelt 102 bijdragen over verborgen Brugse plekjes, die journalist en stadsgids Chris Weymeis voor KW/Brugsch Handelsblad belichtte. Met foto’s van Davy Coghe.

“Ik ben als stadsgids en journalist een stroateloper, in de goede betekenis van het woord”, bekent auteur Christ Weymeis. “Mijn beroep geeft mij volop de kans om in Brugge rond te dwalen en interessante plekjes te ontdekken, waaraan velen achteloos voorbij lopen. Toen Olivier Neese, editieverantwoordelijke voor KW/Brugsch Handelsblad mij drie jaar geleden voorstelde om wekelijks het verhaal achter één detail in het Brugse straatbeeld te schrijven, heb ik niet lang getwijfeld.”

Deurklopper

UItgeverij De Boekenmaker toonde zich bereid om die 102 artikels – de vrucht van twee jaar noeste arbeid – te bundelen in het boek ‘Brugge onder de loep’. Kostprijs 32,50 euro. Onze huisfotograaf Davy Coghe zorgde voor passende en mooie beelden van elk object of plekje. Zo ontdekt de lezer meer dan honderd onopvallende details in het openbaar domein.

“Dat gaat van een mooie deurklopper, een creatie van beeldhouwer Jef Claerhout, op een deurgevel van een huis langs de Sint-Annarei, tot een ‘litteken’ aan de Kruispoort. Een bakstenen opvulsel aan die stadspoort herinnert aan de verdedigingsmuur die er vroeger stond. Je kunt die zien op de beroemde kaart van Marcus Gerards uit 1562”, legt Chris Weymeis uit.

Roepsteen

Eén beschreven object bevindt zich buiten de historische binnenstad, met name de zeshoekige ‘roepsteen’ op ‘de Platse’ van Sint-Andries, van waarop het gemeentebestuur in de 19de eeuw na de zondagsmis zijn beslissingen luidop declameerde. Interessant zijn ook de Brugse schildjes op sommige huisgevels, onder meer in De Garre.

“Dat was het bewijs dat het huis verzekerd was, de pompiers kregen de opdracht om die sneller te blussen, zodat de schade beperkt bleef en er minder schadevergoeding diende uitbetaald te worden”, stelt de auteur.

Judasoog

Eén van Chris Weymeis favoriete objecten is het ‘Judasoog’ van het Hof van Watervliet in de Oude Burg: een gluurdersspleet of middeleeuws spionnetje dat de bewoners toeliet te zien wie er aan de deur stond. En wist u dat de Blinde Ezelstraat een zwart vierkantje heeft? Een stille getuige van het roet van de vele auto’s die tot in de jaren 1990 door dit nauwe straatje van de Burg naar de Vismarkt mochten rijden.