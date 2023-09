Britt (15) publiceert eerste boek ‘Prinsessenwereld’: “Een spannend sprookje”

Bredene Met ‘Prinsessenwereld’ schreef Britt Sercu haar eerste boek. Bijzonder is dat Britt pas 14 jaar wa, toen ze het schreef. Ze weet ook nu al dat ze van schrijven haar leven wil maken. In het jongerenverhaal vertelt Britt het verhaal van Zoë, die er achter komt dat ze een prinses is. “Het boek is pas uit, maar ik broed al op een nieuw verhaal”, vertelt de jonge auteur.

Vijftien is ze intussen, de jonge schrijfster. Britt Sercu, die met haar ouders in de Sportstraat woont, loopt school in Athena Pegasus waar ze, niet geheel onverwacht, moderne talen studeert. “Ik zit in het vierde middelbaar en heb dit jaar juf Vantichel als leerkracht Nederlands. Van haar en mijn vorige leerkracht, mevrouw Luca, heb ik uiteraard al veel opgestoken.”

De liefde voor taal en lezen kreeg ze met de paplepel mee. “Mijn papa, zelf een verwoed lezer, nam me als kleuter al mee naar de bibliotheek. Ik zou later dan ook graag iets met taal doen. Schrijver worden is de grote droom”, vertelt Britt.

Haar eerste boek schreef Britt tijdens de vorige herfstvakantie. “Toen ik mijn papa vroeg of ik het mocht insturen naar een uitgeverij, verklapte hij dat het al onderweg was.”

In ‘Prinsessenwereld’, 83 bladzijden lang, beschrijft Britt hoe Zoë er achter komt dat ze een prinses is. “Ze is ook troonopvolgster en probeert zich aan te passen aan haar nieuwe situatie. Bovendien moet ze meteen ook trouwen met prins Lucas.” Volgens de uitgever weet Britt op sterke wijze de gevoelens van de personages te beschrijven waardoor de lezer gemakkelijk een band met ze vormt. “’Prinsessenwereld’ is een beetje sprookje, een beetje spannend”, verklapt Britt nog.

Waar ze de inspiratie voor het verhaal haalde? Britt weet het niet. “De inspiratie komt plots. Zo ook voor het nieuwe boek, dat ik intussen begonnen ben. Dat schrijven smaakt alleszins naar meer. Ik zou in de toekomst bijvoorbeeld ook graag liefdesromans schrijven.”

‘Prinsessenwereld’ van Britt Sercu is uitgegeven bij Boekscout.be en kost 17,99 euro.

Het boek kan aangekocht bij de uitgever en Bol.com.