Brigitte pleit met ‘Vosje moet jagen’ voor verdraagzaamheid

Met ‘Vosje moet jagen’ schrijft de Brugse kinder- en jeugdauteur een nieuw boekwaarin ze op een leuke, niet belerende manier een pleidooi brengt voor mensen, of in dit geval dieren, die ‘anders’ zijn. An Candaele zorgde voor het fraaie tekenwerk erbij.

“Mijn hoeveelste boek dit intussen is? Goh, ik hou het eigenlijk niet meer bij, maar met werk in opdracht erbij zal ik wel aan zo’n 500 werken en werkjes zitten intussen”, lacht Brigitte Minne (61). De Brugse die bij haar thuis ook een klein poppentheater heeft, is een echte creatieve duizendpoot. Ze schrijft niet alleen prentenboeken en leesboeken voor kinderen en jongeren, maar schreef ook scenario’s voor onder meer het Vlaamse educatieve jeugdprogramma De Boomhut en leverde bijdragen aan tal van tijdschriften en theater- en filmproducties. Haar werk werd meermaals bekroond in binnen- en buitenland.

Verhaallijn

“Het nieuwe boekje gaat over een vosje dat bang is omdat het moet gaan jagen. Anders dan de meeste ‘normale’ vossen houdt hij daar niet van. Hij vindt het wat griezelig buiten en kikkers bijvoorbeeld vindt hij erg vies”, legt Brigitte uit. “In plaats van erop te jagen gaat hij liever spelen met de konijnen en hij eet ook niet graag vlees van dieren, maar liever groenten en planten, zoals spruitjes. Maar dat is helemaal niet naar de zin van zijn ouders, die willen dat hij jaagt en vlees eet. Het Vosje durft niet meer naar huis te gaan omdat hij niet aan de verwachtingen van zijn ouders voldoet.” Hij begint besjes, granen, maïs, spruitjes en knollen te verzamelen en trekt met heel die voorraad uiteindelijk toch naar huis. Daar boetseert hij met al dat plantaardige voedsel een hele grote ‘kip’ waar heel wat lekker eten aan is. De ouders van Vosje zijn onder de indruk ervan, maar ook blij dat hij terug thuis is. En ja, ze proeven ook eens van die niet-dierlijke voeding.

“Hoewel ik zelf vegetarisch ben, is het niet zozeer een pleidooi daarvoor, maar wel voor verdraagzaamheid tegenover mensen – in dit geval nu dieren – die iets anders zijn, maar toch wel heel waardevol”, geeft Brigitte Minne mee.