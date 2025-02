Bram wint publieksprijs jeugdpoëziewedstrijd

Op 29 januari vond in het CC Scharpoord in Knokke-Heist het jaarlijks jeugdpoëziefeest plaats van de Marnixring. Bram Vantorre, een leerling uit het vijfde leerjaar van de gemeentelijke basisschool ‘t Polderhart, was een van de negen laureaten. Zijn gedicht won er de publieksprijs én de derde prijs van de jury.

Aan de vooravond van Gedichtendag vierden de Marnixringen Knokke Heist De Blinckaert, Brugge Gruuthuse en Brugge Simon Stevin in een tot de nok gevuld Scharpoord de laureaten van hun jeugdpoëziewedstrijd, die dit jaar al voor de negentiende keer werd georganiseerd.

De opdracht was een gedicht schrijven met de titel ‘Licht op groen’, en daar gaf de tienjarige Bram Vantorre een heel eigen invulling aan.

“Mijn gedicht ging eigenlijk over het feit dat ik heel graag een gsm wou, maar daar superlang op moest wachten”, zo vertelt Bram.

Buiten spelen

Oh ironie: toen hij er dan uiteindelijk toch een kreeg, wou hij hem niet meer. “Ik had ondertussen buiten leren spelen in de natuur, in het groen”, aldus Bram, die momenteel in het vijfde leerjaar van de gemeentelijke basisschool ’t Polderhart zit, bij juf Tania. De hele klas deed mee aan de wedstrijd, maar vooral Brams gedicht viel bij het publiek dus in de smaak.

De jongeman werd zo een van de negen trotse finalisten. “Ik vond het op zich al heel spannend dat ik naar de wedstrijd mocht gaan in Scharpoord.Een tijdje geleden moest ik al eens langsgaan zodat men een opnamefilmpje kon maken van mijn gedicht.Zo zorgden ze ervoor dat wij van de avond konden genieten,en dus geen zenuwen moesten hebben om ons gedicht zelf voor te dragen voor een volle zaal. Het was een hele leuke show en onze gedichten werden ook gebracht door echte muzikanten en dichters”, vertelt Bram enthousiast.

Boekenpakket cadeau

Behalve de publieksprijs, won hij bovendien ook de derde prijs van de jury. “Superblij”, glundert Bram, die zijn supporters mee had. “Ook onze schooldirectrice en enkele juffen kwamen me aanmoedigen.” Bram kreeg een boekenpakket cadeau. (WK)