Boomhut wordt gezellige leesruimte in De Koorddanser

De Jeugdboekenmaand loopt nog tot 31 maart, maar er wordt op alle domeinen gestreefd om de leescultuur bij onze jongeren verder te promoten en uit te dragen. In Freinetschool De Koorddanser in Meulebeke zetten ze alles op alles om de leerlingen, al vanaf de kleuterleeftijd, te motiveren om boeken te lezen. Meester Tom Vandekerckhove van het vijfde leerjaar: “Op onze school vinden we het stimuleren van de leescultuur heel belangrijk. Jongeren lezen vandaag heel wat minder dan wij in onze schooltijd… En toch: in Ierland ziet men de leescultuur opnieuw groeien dankzij een voortdurende stimulatie van kinderen en jongeren. Dit moet bij ons ook kunnen.”

“Lezen draagt niet alleen bij tot de algemene kennisontwikkeling, maar zorgt er ook voor dat je een aangepast taalgebruik hanteert”, gaat hij verder. “Om die reden hebben we onze boomhut, ooit het paradepaardje in de tuin van onze school, opnieuw onder handen genomen en heel knus ingericht. De boomhut wordt nu een gezellige leeshoek waar tijdens de speeltijden en de middagpauze kinderen en kleuters, steeds een tiental in totaal, een boek kunnen lezen. De leerlingen van de derde graad zorgen voor het toezicht en houden het interieur van de boomhut ook netjes. We stellen een lijst op zodat leerlingen van alle klassen door elkaar aan bod komen.”

Boekenworm

Om een overzicht te krijgen van hoeveel er gelezen wordt, is er een heuse boekenworm. “Dit is een kronkelende plastic buis die we ophangen aan de muur in de eetzaal. Iedereen die een boek gelezen heeft mag een isomo bol in de worm laten glijden.”

Ruben, Milan, Heike en Noveen zijn echte boekenverslinders. Zij bezoeken wekelijks de bib en zoeken er hun favoriete jeugdauteurs. Ook stripverhalen vallen bij hen in de smaak. Ruben: “Met de klas brengen we geregeld een bezoek aan de bib, maar ik zal zeker gebruik maken van de boomhut als leeslocatie. Het is een knusse plaats waar je je in stilte kan verdiepen in een boek.” (LB)