Boekvoorstelling van het Avelgems dialectwoordenboek door Jules Lampole

In Spikkerelle stelde Jules Lampole samen met de Geschied- en Oudheidkundige Kring Avelgem(GOKA) zijn Avelgems dialectenwoordenboek voor. Het boek is 450 pagina’s groot en men schat dat er 12.000 woorden in staan.

De voorstelling zelf vond Jules Lampole auteur van het boek schitterend. Hij begon door wat uitleg te geven over zijn boek. Zo heeft hij zijn eigen fonetisch schrift uitgevonden dat gemakkelijker te begrijpen is dan het universele fonetisch schrift. In het boek zelf vind je de uitleg op de eerste 10 pagina’s over zijn fonetisch schrift. Hij heeft dit gedaan zodat de mensen weten hoe je de woorden juist uitspreekt. Er was ook een quiz waarbij iedereen moest rechtstaan en als je niet wist wat het woord betekende moest je gaan zitten. Jules heeft iedereen kunnen laten zitten zoals hij ook verwachtte.

Typische Avelgemse woorden

Het tweede deel van het boek na de uitleg bestaat uit 400 bladzijden met typische Avelgemse woorden. Hij vond deze woorden in een oud ongepubliceerd boekje, de nieuwsbrieven van GOKA en in dialectenboeken van de dorpen rondom Avelgem zoals Zwevegem en Anzegem. De laatste 25 pagina’s bestaat uit Avelgems spreekwoorden. Zo bundelde hij het Avelgems in een boek. Jules vindt dat het Avelgems dialect meer gelijkenissen heeft met het Oost-Vlaams, maar het West-Vlaams en het Frans hebben ook heel wat invloed. “In het Avelgems zegt men een ‘kauke’ en in het West-Vlaams zegt men een ‘koeke’ (een koek)”, legt Jules uit.

Derde boek

Het is het derde boek dat Jules Lampole heeft geschreven. Hij schreef ook al een wandelboek terug in de tijd in Rugge na de 100ste verjaardag van de MIRA-brug en Politieke Geschiedenis van Avelgem. Net zoals zijn vorig boek Politieke Geschiedenis van Avelgem is het Avelgems dialectenboek in A4-formaat zodat deze mooi naast elkaar kunnen staan in de bibliotheek van Avelgem volgens Jules. Je kan het boek ook kopen in diezelfde bibliotheek. Zijn eigen favoriet woord is ‘Onpetjuistig’ dit betekend hobbelig. Jules Lampole zei hierbij: “Ik zeg weleens ‘onpetjuistig trottoir’ dat wil zeggen dat de stoep hobbelig is.” (TB)