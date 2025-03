Boekvoorstelling ‘Sporen’ brengt 1.111 euro op voor Het Huis

De voorstelling van het boek Sporen werd een sfeervolle en inspirerende avond waarin literatuur, kunst en maatschappelijke betrokkenheid samenkwamen. Op 13 maart 2025 vond het evenement plaats in The Penta, Howest in Kortrijk, waar auteur Stephanie Calant in gesprek ging met Andrea Croonenberghs, de stem van het audioboek. De avond stond niet alleen in het teken van het boek, maar ook van een goed doel: de opbrengst van verkochte kunstwerken en exclusieve tekeningen uit Sporen bracht een bedrag van 1.111 euro op voor Het Huis, een organisatie die steun biedt aan kinderen en ouders in moeilijke gezinssituaties.

De cheque werd met veel enthousiasme overhandigd aan Het Huis. Andrea Croonenberghs, die niet alleen de stem van het audioboek is, maar ook meter van de organisatie, benadrukte het belang van dergelijke initiatieven: “Dankzij dit soort acties kunnen we gezinnen blijven ondersteunen. Kinderen verdienen de kans om beide ouders te kennen, zonder gedwongen keuzes te moeten maken. Dit is ook de essentie van Sporen: de onzichtbare verbindingen die generaties overstijgen en blijven bestaan, zelfs als ze soms vertroebeld raken.”

Een betekenisvolle keuze

De keuze om Het Huis te steunen lag voor de hand. Sporen draait om de sporen die mensen in elkaars leven achterlaten, een thema dat nauw aansluit bij de missie van de organisatie. Croonenberghs lichtte toe: “Het Huis biedt kinderen een veilige omgeving waarin ze zichzelf kunnen zijn, spelen en praten, los van de conflicten tussen hun ouders. Dit geeft hen de ruimte om op hun eigen manier opnieuw verbinding te maken. Zoiets is van onschatbare waarde.”

Met deze boekvoorstelling werd niet alleen een literair werk in de schijnwerpers gezet, maar werd ook een maatschappelijke impact gemaakt.

Meer weten over Het Huis of het boek?

Wil je meer weten over Het Huis en hoe je hun werk voor gezinnen in moeilijke situaties kunt steunen? Bezoek dan https://hethuis.be/.

Sporen is vanaf half maart verkrijgbaar bij Het Punt, Bol.com en Standaard Boekhandel, online als fysiek in de winkel van Standaard Boekhandel K te Kortrijk.

De audioversie van Sporen is eveneens vanaf half maart beschikbaar via Boekenmagie.be, Spotify en Storytel. Met Sporen bewijst Stephanie Calant eens te meer dat boeken meer kunnen zijn dan een verzameling woorden – ze kunnen een ervaring worden die verbindt, ontroert en inspireert.