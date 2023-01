Boekvoorstelling Bernard Noffels en Maarten Hertoghs

Het gemeentebestuur organiseert op vrijdag 27 januari een boekvoorstelling met schrijvers Bernard Noffels en Maarten Hertoghs. Zij publiceerden in het najaar elk een boek, Noffels een fotoboek en Hertoghs een roman.

Bernard Noffels, alias George Bernoff, stelt zijn tweede fotoboek voor. Het kreeg de titel Waiting Walking Working, een verwijzing naar het World Wide Web. De ondertitel ‘Een reis naar Iemandsland’ geeft aan dat het gaat over wachten, wandelen en werken, overal en nergens.

Noffels schildert met woorden en beelden, met licht en schaduw. Hij verhaalt over Iemandsland, het land van gewone mensen. Elke foto is een momentopname en een klein verhaal op zich, en alle foto’s samen vertellen het verhaal van mensen zoals wij. “We lijken meer op elkaar dan we denken, dat is de rode draad in mijn fotoboek”, zegt hij.

Met enige trots presenteert journalist Maarten Hertoghs zijn tweede roman, De schrijver van Nebukadnezar. Het is een historische roman waarin hij ons een inkijk biedt in de spannende tijd die voorafgaat aan de val en de ondergang van Jeruzalem. We worden zowel meegenomen naar het Babel als naar het Jeruzalem van die tijd.

Y–DNA

Ook Sofie Claerhout schreef een boek, Dader onbekend. Zij stelde het al voor op 30 november, tijdens de avond van de wetenschap. Claerhout is de eerste Belgische doctor in de forensische genetica en woont sedert kort in Kuurne. Met haar onderzoek naar het Y-DNA wil ze een snellere oplossing bieden bij onopgeloste moord- of verkrachtingszaken.

En enkele weken geleden verscheen het eerste boek van Ine Desplinter. “Schrijf! bevat een schat aan inspiratie en schrijfopdrachten om het schrijven en lezen aan te pakken. Elke taalleraar kan ermee aan de slag in de klas, maar het is ook een handvat voor iedereen die houdt van verhalen schrijven.” (ADM)

Vrijdag 27 januari, 19.30 uur, trouwzaal gemeentehuis, gratis mits inschrijving via www.kuurne.be/boekvoorstelling.