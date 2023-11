Boektopia lokte maar liefst 47.000 bezoekers: “Dat is een stijging met 70% tegenover vorig jaar”

Het geslaagde openingsweekend van Boektopia was een voorbode op een succesvolle derde editie. In totaal bezochten 47.000 bezoekers Boektopia en werden er 105.000 boeken verkocht.

Na negen dagen boekenplezier, sloot de derde editie van Boektopia zondagavond de deuren. In totaal hebben 47.000 mensen de grootste boekhandel van België bezocht. In vergelijking met vorig jaar is dat een stijging met 70 procent. “Tijdens het openingsweekend lokten we al dubbel zoveel bezoekers als het jaar ervoor en die tendens hebben we verder gezet met 1 november als absolute topdag. Zo’n gigantisch bezoekersaantal durf je niet te verwachten. Kortrijk Xpo heeft geen enkele beurs die zo’n cijfers kan voorleggen. Het is duidelijk dat deze formule – met meer podia, een ruimer aanbod en beleving – enorm aanslaat”, vertelt directeur Patrick Boeykens. “Vooral de mond-tot-mondreclame en het minder mooie weer is heel belangrijk geweest. We merken dat er een hele positieve vibe rond Boektopia hangt.”

Er wordt een literaire golf door Vlaanderen gecreëerd. Dat maakt van Boektopia een absolute hefboom om meer mensen te laten lezen

In totaal werden er zo’n 105.000 boeken verkocht op Boektopia. Dat is meer dan een verdubbeling tegenover vorig jaar. “Bovendien zullen deze kopers dankzij hun boekencheque van 10 euro de komende maanden nog boeken kopen in boekenwinkels en staan er nog meer dan 670 boekenevenementen gepland in heel Vlaanderen, en dat aantal blijft stijgen. Er wordt een literaire golf door Vlaanderen gecreëerd. Dat maakt van Boektopia een absolute hefboom om meer mensen te laten lezen. Zeker met de aankomende eindejaarsperiode”, aldus Patrick.

Ook volgend jaar zullen boekenliefhebbers opnieuw kunnen afzakken naar Kortrijk Xpo voor de vierde editie van Boektopia. Die zal plaatsvinden van 26 oktober tot en met 3 november 2024. “Het concept van één centrale boekenwinkel, aangevuld met honderden lezingen, signeersessies en podcastopnames, werkt. Dat heeft deze editie wel bewezen. We bouwen hier op voort om Boektopia de komende jaren verder uit te bouwen. We denken dan aan een groter boekenaanbod, een grotere oppervlakte en nog meer beleving. We zullen zeker blijven inzetten op een kindvriendelijk programma met onder meer permanente voorleessessies”, zegt Patrick.

“Deze bijzonder succesvolle editie zet ons definitief op de kaart als boekenstad. We kijken al uit om volgend jaar opnieuw duizenden boekenliefhebbers van over het hele land te mogen verwelkomen”, zeggen burgemeester Vincent Van Quickenborne, eerste schepen Ruth Vandenberghe en schepen van Cultuur Axel Ronse.