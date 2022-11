Boektopia kijkt tevreden terug op tweede editie

Van 29 oktober tot 6 november waren de hallen van Kortrijk Xpo gevuld met auteurs, (gesigneerde) boeken, inspirerende voorstellingen en interactieve belevingen.

Eén van die belevingen was de voorstelling van het boek ‘Nooit meer moe’ van Saartje Vandendriessche. Ze startte jaren geleden een persoonlijke zoektocht naar manieren om minder moe te zijn. Al haar tips en aanbevelingen zijn gebundeld in dit boek. “Het is een handleiding met praktische tips waarmee je als lezer direct aan de slag kan. Je leert concreet wat je kan doen op vlak van voeding, beweging en slaap om je energieniveau naar een hoger niveau te tillen. Sommige zaken weten de mensen al, maar ze hebben nog een klein duwtje in de rug nodig. Ik ben graag the motivational coach. Ik denk echt dat ik mensen kan helpen met mijn boek en wil nu ook komende periode inzetten op ‘Nooit meer moe’ en met mijn boodschap rondtoeren”, legt Saartje uit.

Squatchallenge

Wie vandaag aanwezig was bij de keynote van Saartje kon zich verwachten aan een squatchallenge en een sessie vuurademhaling waarbij je fors door je neus blaast en tegelijk je buikspieren aanspant. Want “outside your comfortzone is where the magic happens”. Ook Lieselot Vandebuerie (24) woonde de voorstelling bij met haar zus en moeder: “De titel sprak ons aan, we hebben namelijk allemaal beetje last van vermoeidheid (lacht), maar na deze presentatie nemen we enkele tips mee naar huis. Zo’n workshops vinden we echt leuk op Boektopia, we hebben er nog verschillende op onze planning staan. Het maakt van de boekenbeurs inderdaad meer een beleving. Deze editie is uitgebreider dan de voorgaande, dat belooft voor volgend jaar.”

Saartje Vandendriessche startte jaren geleden een persoonlijke zoektocht naar manieren om minder moe te zijn en bundelde die in dit boek. © MDMK

Het was de eerste keer dat Saartje met ‘Nooit meer moe’, intussen in derde druk, op een boekenbeurs stond. “Ik vind het heel tof dat Boektopia één grote zaal is en niet gewoon verschillende compartimenten, zo heb je een mooi overzicht. Je kan je hier echt laten inspireren door boeken. Ik heb wel het gevoel dat het nog een beetje moet leven en van de grond komen, maar ik geloof erin. De locatie Kortrijk is ook zeker geen drempel, ik was er zelf op één uur en vijftien minuten. Ik kom heel graag in West-Vlaanderen.” De organisatie achter Boektopia kijkt alvast tevreden terug op hun tweede editie in Kortrijk. De boekenbeurs had 12.000 titels, goed voor 130.000 exemplaren. Vorig jaar waren dat er 1.700. Boektopia klopt af op een 50.000 verkochte exemplaren. “Er wordt opmerkelijk meer gekocht dan op voorgaande events. Ook de auteurs en uitgevers zijn positief over de organisatie. Dat is een pak van mijn hart want uitgevers op één lijn krijgen is niet altijd evident”, vertelt woordvoerder Jo Dupré.

Nog drie jaar Kortrijk

“Boektopia is eigenlijk één grote boekhandel met een centrale kassa, maar uitgevers willen zich toch kunnen profileren, vandaar de indeling in verschillende uitgevershuizen.” Centraal in de hal van de volwassenboeken stond een podcaststudio waar de auteurs en enkele uitgevers een kwartier lang praten over hun boek. De bezoekers konden ter plaatse meeluisteren via een koptelefoon of later online. “Op die manier stoor je niemand en kan je op een laagdrempelige manier inschatten of het boek iets voor jou is of niet. Bij een livevoorstelling voelen mensen zich soms ongemakkelijk om de zaal te verlaten. Het is een uniek concept, we proberen met Boektopia te vernieuwen en in te zetten op beleving,” gaat Jo verder. “De bezoekers vinden de ruimte heel gemoedelijk en aangenaam. Je kan er vrij rondwandelen, de kinderen kunnen spelen en we hebben voor het eerst een kinderhal. Daarom zien we ook meer families op het event. Er zijn zelfs mensen die twee dagen gekomen zijn, dus dat zegt wel veel. Ook veel auteurs, zelfs de internationale, zeggen nu al dat ze volgend jaar zeker terugkomen.”

Boektopia zal zeker nog drie jaar in Kortrijk georganiseerd worden. Onze stad werd gekozen omwille van verschillende redenen. Een goede bereikbaarheid, mooie zalen en voldoende parkeermogelijkheden (in tegenstelling tot het drukke Antwerpen). “We kregen ook steun van de provincie en de stad, in Antwerpen konden we daar niet op rekenen. Ik denk dat we hier ook een nieuw publiek kunnen aanspreken. Wat we hier nu neerzetten, daar moet je enkele jaren aan bouwen. Je kan er niet onmiddellijk een succes van maken, maar we voelen nu al een heel positieve trend. We hebben zin om verder te gaan. Er zit muziek in”, besluit Jo. Het bezoekersaantal wordt morgen gecommuniceerd.