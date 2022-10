Boektopia gelanceerd met originele campagne

Het boekenevenement Boektopia dat van 29 oktober tot 6 november plaatsvindt in Kortrijk Xpo, lanceert de beurs op een originele manier met enkele uitspraken /quotes van bekende auteurs, geschreven in krijtverf doorheen de stad.

Boektopia liet enkele uitspraken en quotes van 8 bekende auteurs in krijtverf op de grond aanbrengen op een aantal locaties verspreid in het centrum van de stad. “Per locatie zijn er 8 à 9 quotes te ontdekken”, weet directeur van Boektopia Patrick Boeykens. Een van de quotes is van de hand van Caroline Pauwels, de voormalige rector van de VUB die afgelopen zomer is overleden. “Op die manier brengt Boektopia hulde aan een bijzondere vrouw die vorig jaar op onze eerste editie van Boektopia helaas verstek moest laten gaan wegens haar ziekte.”

De krijttekeningen vormen een wandelparcours langs onder meer de Leieboorden, de Grote Markt en de centrumstraten. De boekenbeurs duurt dit jaar 9 dagen met aandacht voor onder meer kinderboeken, strips van FC De Kampioenen en Piet Huysentruyt die 60 wordt. “Er zijn ook extra veel voorleessessies voor de kinderen. Het is onze bedoeling de leesachterstand bij de jeugd te temperen. Een van de hallen wordt een kinderboekenhal met veel beleving.”

25 jaar Kampioenenstrips

Bij de vorige editie werden 10.000 titels voorgesteld, nu draait het om 12.000 titels. “Daarmee is bijna 95 procent van de Nederlandstalige uitgeverijen vertegenwoordigd. Er zijn ook ruim 400 voorstellingen, die gaan van klassiek boeken tot theatervoorstellingen en signeersessies. Waar bij de vorige editie 11.000 bezoekers present tekenden mikken we nu op 40.000 of meer bezoekers.” Verder is er ook een samenwerking met de NMBS: wie per trein naar de beurs komt krijgt 50 procent korting op hun tickets. Een van de hoogtepunten van de 9-daagse moet het bezoek worden van de cast van FV De Kampioen op 29 oktober. Dit naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van hun strips.

Boektopia loopt van 29 oktober tot 6 november in Kortrijk Xpo. Meer info kan je vinden op www.boektopia.be.