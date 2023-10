Boektopia gaat van start: “We hebben grote verwachtingen”

Kortrijk Xpo is van 28 oktober tot 5 november opnieuw de centrale hub van Boektopia. Negen dagen lang kunnen leesliefhebbers er op zoek gaan naar de nieuwste boeken, interessantste lezingen en fijnste gesprekken met auteurs.

“We hebben veel geleerd uit voorgaande editie. We kunnen niet anders dan grote verwachtingen hebben. Bezoekers kunnen op Boektopia een groter en breder aanbod ontdekken, met tien podia, demokeuken, leesclubs met auteurs en een voorleesbos. Daar zal permanent iemand voorlezen, ook grote namen zoals Marc De Bel. De grootste boekhandel van België krijgt ook steeds meer bekendheid. We rekenen op op zijn minst evenveel bezoekers als vorig jaar. Toen klopten we af op 27.650”, aldus directeur Patrick Boeykens.

Het volledige programma vind je op www.boektopia.be/programma.