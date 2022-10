Boektopia bindt strijd aan met leesachterstand bij jeugd

De Kortrijkse boekenbeurs Boektopia gaat met een opmerkelijk aanbod de strijd aan met de leesachterstand bij jongeren. Er komt een specifiek aanbod voor de jeugd in een speciaal daarvoor ingerichte hal.

In tien jaar tijd zijn één miljoen kinderboeken minder verkocht en is er meer leesachterstand bij jongeren. Daar wil Boektopia iets aan doen. “Met een uitgekiend programma en een speciaal daarvoor voorziene hal met onder meer een ‘voorleesbos’ willen we iedereen weer aan het lezen krijgen. Op Boektopia kunnen kinderen spelenderwijs kennismaken met boeken. Het is op die manier dat ze de liefde voor lezen zullen ontdekken. We kunnen niet alle heil verwachten van het onderwijs of de overheid alleen. Ook de uitgevers spelen een fundamentele rol om kinderen en jongeren weer aan het lezen te krijgen”, zegt Jo Dupré van Boektopia.

“Die focus op jeugdboeken is meer dan ooit nodig. Er gaan al jaren minder en minder kinderboeken en strips over de toonbank. We vinden het onze morele plicht ons steentje bij te dragen om de leesachterstand bij jongeren weg te werken.” Met het Leesoffensief , een samenwerkingsverband tussen de Vlaamse overheid en tal van instellingen, en de campagne Vrienden voor het lezen worden er al pogingen gedaan om het tij te keren. Boektopia besteedt ook extra aandacht aan de jonge volwassenen (Young Adults), met een speciale YA-dag op vrijdag 4 november met onder meer de Nederlandse auteurs Cis Meijer, Margje Woodrow en Elvin Post die komen signeren. Een silent disco in samenwerking met MNM sluit de YA-dag af. Boektopia loopt van 29 oktober tot 6 november in Kortrijk Xpo.

Info: www.boektopia.be