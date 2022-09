Boekje over groene parels in Assebroek en Sint-Kruis rolde van de persen

Aan het Klein Appelmoes in Assebroek werd dinsdag het boekje ‘De groene parels van Assebroek en Sint-Kruis’ voorgesteld.

Het is een uitgave van de stad Brugge. Lieselot Boone en Heidi Demeyer hebben het boekje geschreven en hebben gezocht naar passende foto’s met werk van onder meer Erwin Derous. Het vele groen rond de stad is een troef voor Brugge, meent schepen voor Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

In totaal werden 31 groengebieden opgenomen in het boekje met onder meer het onbekende Montpellier in Sint-Kruis tot de alom gekende Kinderboerderij in Assebroek. De schepen onderstreept dat er nog extra groen komt in beide gemeenten met onder meer het Park Steevens in Sint-Kruis (met een uitbreiding van het Veltembos van 2,8 hectare , de site van De Lijn in Assebroek waar groen komt en in 2023 wordt nog het Katelijnepark aangepakt.

In negentig bladzijden kom je meer te weten over de 881 hectare groengebieden in beide Brugse deelgemeenten. Het boekje zal gratis te krijgen zijn in de Kinderboerderij de Zeven Torentjes in Assebroek, in de Hoeve Hangerijn in Assebroek, in de bibliotheken, in het Huis van de Bruggeling en in het Natuurhulpcentrum Beisbroek in Sint-Andries.