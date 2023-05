Boekhandel Corman in Oostende verhuist naar ‘t Peerd

Boekhandel Corman in Oostende verhuist van de vertrouwde locatie in de Wittenonnenstraat 38 naar het Leopold I-plein op de hoek van de Karel Janssenslaan, waar de iconische boekhandel op zaterdag 3 juni weer opent.

Voor het eerst in de tien jaar dat Isabelle Paulus er werkt, zal boekhandel Corman, die normaal zeven dagen op zeven open is, van 30 mei tot en met 2 juni, dus vier dagen op rij, onbereikbaar en gesloten zijn. “We waren al een poos op zoek naar een nieuwe locatie in de stad omdat we hier in de Wittenonnenstraat al langer plaatsgebrek ervaren, zeker bij het organiseren van onze literaire activiteiten, zoals boekpresentaties, lezingen met auteurs, voorleessessies, leesgroepen voor klein en groot…”, aldus Isabelle, de rechterhand van zaakvoerster Valérie Kemp.

“En nu vonden we die geschikte ruime plek aan het Leopold I-plein, op de hoek van de Karel Janssenslaan, en dus in vogelvlucht ongeveer 400 m van de huidige stek. “De winkelruimte is er iets groter dan hier, we zullen er zelfs een lange leestafel kunnen plaatsen en bij grotere evenementen kunnen we ook terecht bij onze bovenburen in hetzelfde gebouw, de AHWNN Gallery.”

Ziel blijft

Bang om klanten te verliezen is Isabelle niet: “We hebben een erg trouw cliënteel, verspreid tot over de landsgrenzen, en we zullen er zeker over waken dat we niet alleen de ruim 25.000 boeken in die vier dagen tijd kunnen verhuizen, maar zeker ook de unieke ziel en de sfeer van onze boekhandel.”

Karin Slaughter, Queen of Crime, is de eerste literaire gast die Corman er ontvangt op maandag 12 juni. Ze komt er om 19.30 uur haar nieuwe thriller Na die nacht voorstellen, die de volgende dag verschijnt. Toegang gratis, wel vooraf inschrijven.