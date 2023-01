Boekenruilkastje in Woumen

In de diverse dorpen van Diksmuide ontdek je op meerdere plaatsen ruilboekenkastjes. Sinds kort staat er ook een in Woumen. Annick Maeckelbergh is de initiatiefnemer, en vond in wzc Zilvervogel de ideale partner. Verantwoordelijk Ann Sampers zette zich in om samen met de bewoners het kastje op te smukken en te schilderen. Het kastje kreeg een plaats onder de luifel van het wzc. Tijdens de week zorgt Ann Sampers voor het net houden van het kastje en in het weekend kijkt Annick uit dat alles nog proper is. (SDM/foto SDM)