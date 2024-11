Boekenruilkastje aan kinderopvang Rinkelbel en basisschool De Tandem

Kinderen en buurtbewoners kunnen voortaan gebruik maken van een nieuw boekenruilkastje aan kinderopvang Rinkelbel in Sint-Kruis. Iedereen kan er een gelezen boeken achterlaten en nieuwe verhalen ontdekken. Het kastje is gevuld met boeken voor jong en oud en is bedoeld om lezen te stimuleren en boeken toegankelijk te maken voor iedereen in de buurt. Het kastje staat immers op een centrale plek bij kinderopvang Rinkelbel en basisschool De Tandem. “Met dit boekenruilkastje creëren we een mooie plek voor kinderen, ouders en buren om samen leesplezier te delen. Dit initiatief zal zonder twijfel de verbondenheid in de buurt bevorderen”, aldus schepen van Preventie Mathijs Goderis. (foto PDC)