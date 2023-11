Boekennok opent deuren na school: “Leesvaardigheid daalt”

Bibliotheek De Boekennok opent voortaan één vrijdag per maand de deuren na school. “Zo krijgen ouders de kans om samen met de kids leuke boekjes uit te kiezen”, zegt directeur Ingrid Igodt.

Gemeentelijke basisschool ‘t Polderhart zet dit schooljaar extra in op taal. “Taal is het begin van alles en alles is taal. Zeker binnen het onderwijs is dit een hot item: voorlezen en lezen zijn uiterst belangrijk in de taalontwikkeling van het kind en dit start al bij de geboorte. Wetenschappelijke studies tonen dit ook ontegensprekelijk aan. Helaas: door de drukte van onze hedendaagse cultuur en invloed van sociale media, raakte het (voor)lezen wat achterop”, zegt directeur Ingrid Igodt.

Kwartier leesplezier

Om de kinderen te stimuleren, wordt er vanaf dit schooljaar elke donderdag een kwartier leesplezier gehouden. “Iedereen kiest dan een boekje, dik of dun, stripverhaal of sprookje… Maakt niet uit, zolang het maar plezant is. En om dit leesplezier thuis verder aan te wakkeren, besloten we de handen in elkaar te slaan met het bibteam. Hieruit groeide het idee om maandelijks aansluitend op een schooldag, telkens op een vrijdagnamiddag, de bib een uurtje langer open te houden. Dan kunnen ouders hier eerst nog even binnenwippen met de kinderen als ze die op school komen ophalen”, klinkt het.

Startschot

Vrijdag werd in de bib het startschot gegeven voor het boekenfeest. “Uiteraard juichen we dit initiatief toe. We krijgen hier steeds minder jonge lezertjes over de vloer. Niet alleen gaat de leesvaardigheid van kinderen er dramatisch op achteruit, ook wordt er thuis steeds minder voorgelezen. Nu blijkt dat er zelfs nog altijd ouders zijn die niet eens wisten dat er een bib is naast de school”, zegt bibliothecaris Ann Michiels. Iedereen komt in De Boekennok aan zijn trekken. “Naast leesboeken voor de kinderen van de lagere school, zijn er ook heel wat peuter- en kleuterboekjes te vinden”, klinkt het. (WK)