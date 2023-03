Boekenhuis Theoria opgenomen in lijst van “150 Bookstores you need to visit before you die”

Als het van de Amerikaanse schrijfster Elizabeth Stamp moet je het boekenhuis Theoria absoluut bezoeken voor je doodgaat. Ze neemt Theoria op in haar nieuwste boek “150 Bookstores you need to visit before you die”. Het Kortrijkse boekenhuis is er in goed gezelschap met bibliotheken uit Caïro over China tot zelfs eentje op de Mont Blanc.

Van de 150 uitverkoren bibliotheken vind je er vier terug op Belgisch grondgebied. Tropismes in Brussel, Cook & Book in Sint-Lambrechts-Woluwe, Luddites Books & Wine in Antwerpen en dus ook Theoria in Kortrijk. Rik Van Puymbroeck, meesterverteller en journalist bij De Tijd, omschrijft Theoria als volgt: “Terechte aanraders, om maar Theoria te noemen: de winkel zit in het oude casinogebouw van de stad, beneden vergaap je je aan de prachtige ruimtes en boven is er een schitterende zaal waar voorstellingen, evenementen en lezingen worden gegeven. Alleen al voor die boekentempel zou je naar Kortrijk rijden.” Al zal het leeuwendeel van de Kortrijkzanen dat laatste betwisten, Theoria is sinds de verhuis naar het Casinohuis op het gelijknamige plein in Kortrijk uitgegroeid tot een lokkertje voor de gemiddelde meerwaardezoeker.

De fysieke boekwinkel is al ontelbare keren ten dode opgeschreven. En net daarom noemt men Theoria bewust een boekenhuis en geen boekwinkel. Overal zijn er verborgen zithoekjes en leestafeltjes waar je even kan pauzeren met een boek én koffie, of thee, of wijn en een stukje taart. Het is wel daarom dat Elizabeth Stamp een plekje reserveerde voor Theoria in haar top 150 bibliotheken. “De boekenwinkels zijn geselecteerd omwille van hun geschiedenis, bijzondere architectuur en hun onberispelijke boekenselectie.” Theoria lijkt alle drie de hokjes af te kunnen vinken. Met de nakende heraanleg van het casinoplein komt er nog een extra reden bij om het unieke boekenhuis te bezoeken before you die.