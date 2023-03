‘Boekenbos’ moet kinderen de weg naar de bib wijzen

VBS Eernegem-Bekegem, afdeling Bekegem, installeert een ‘boekenbos’. “Hiermee willen we kinderen hun leesplezier stimuleren en prikkelen, zodat hun goesting in het lezen en het naar de bibliotheek gaan, blijvend wordt aangescherpt”, benadrukt directeur Rik Lamote van de VBS Eernegem-Bekegem.

Het belang van lezen zorgt zeker bij kinderen op jonge leeftijd voor een betere leesvaardigheid, een rijkere woordenschat en een grote sociale ontwikkeling. Misschien leidt het zelfs tot langer leven, als we enkele wetenschappelijke studies mogen geloven. “Met ons ‘boekenbos’ willen we vooral een gezellige boekenrijke omgeving creëren, waarbij het lezen van boeken gestimuleerd wordt voor groot en klein”, vervolgt directeur Rik Lamote van VBS Bekegem, waar er een 80-tal kinderen school lopen. “We merken dat we daar constant aandacht moeten aan schenken, want niet alle kinderen hebben zin om een boek te lezen, laat staan om naar de bibliotheek te gaan. Vandaar dat wij als directie en leerkrachten met ons ‘boekenbos’ op die manier ons steentje kunnen bijdragen opdat leerlingen de weg naar de bib niet zouden verliezen.”

Boekenbeurs

“In Bekegem beschikken we niet over een schoolbib. Maar het VBS in Eernegem trekt wel op geregelde tijdstippen naar de bibliotheek en er is zelfs een bibklas. We willen leerlingen – zij het op kleinere schaal – blijven stimuleren en prikkelen om de bibliotheek in hun vrije tijd op te zoeken.”

“We maken van dezelfde gelegenheid ook gebruik om met een heuse boekenbeurs uit te pakken in zaal ‘t Kruispunt, gelegen op de Markt van Eernegem. Dit zal gebeuren in samenwerking met boekenwinkel ‘Jeukiboek’, op vrijdag 10 maart van 15 uur tot 18.30 uur. Daar zullen ook leerkrachten ter plaatse zijn om ouders, leerlingen en andere boekenwurmen, wegwijs te maken in het doolhof aan boeken die er te verkrijgen zijn. Van ’s morgens 10 uur gaan klassen de beurs bezoeken. Online boeken bestellen kan tot en met 20 maart, via www.jeukiboeken.be. De toegang tot de beurs is gratis. (EV)