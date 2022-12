Boek vol lekkere en gezonde gerechten voor de Thermomix

Sabrina Crijns en Steven Sanders van De Alleskunner lanceren met Lekker en gezond koken met de Thermomix hun vierde boek met recepten waarbij dit bijzonder kooktoestel gebruikt wordt. Steven en Sabrina zijn vanuit hun Kokirina Kookatelier, waar ook kookworkshops gegeven worden, actief als officieel adviseur voor Thermomix Benelux.

Het nieuwe boek is een verzameling van gezonde gerechten voor de Thermomix. Alle gerechten zijn glutenvrij en beperkt in koolhydraten. Het bevat recepten voor ontbijt, lunch, aperitief, diner en dessert; honderd in totaal. “Leuk is dat het een echt familieboek is want onze dochter Jelske stond in voor de foto’s”, zegt Steven Sanders.

“De Thermomix is echt wel een uniek instrument dankzij de verschillende kooktechnieken die je ermee kunt uitvoeren zoals stomen, mengen, mixen, koken, emulgeren, karamelliseren, kneden, fijnhakken, gecontroleerd verwarmen en slow cooking.”

Workshops

In hun Kookatelier in de Langestraat geven Sabrina en Steven geregeld gratis kennismakingsworkshops rond het werken met de Thermomix en voor wie de smaak te pakken heeft ook vervolmakingsworkshops. Ook voor kinderen is er een speciaal aanbod waarbij onder meer samen pizzadeeg en koekjes gemaakt worden.

(PDV/foto DC)