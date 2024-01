Boek ‘Vergeten cafés’: uitverkocht!

Het boek Vergeten cafés, vroeger en nu van Walter Vanlerberghe uit de Gravinnestraat dat hij onlangs voorstelde in Het Bierkasteel in Izegem, is al uitverkocht. Alle 500 exemplaren die Walter liet drukken, zijn de deur uit. Zo’n succes had Walter niet verwacht, maar er was vanaf het begin al veel interesse in dit boek, waarin 480 cafés staan opgesomd. Het lijvig document – gedrukt bij drukkerij Feys van zo’n 280 pagina’s is nu in menig huiskamer terug te vinden. Walter startte met een reservelijst. Je kan ook bestellen bij alle plaatselijke boekhandels en in de Standaard Boekhandel. Bij veel interesse komt er een tweede druk. Het boek kost 40 euro. (PADI)

Info: 0495 25 28 76 (Walter) of waltervanlerberghe@telenet.be