Boek van journalist Peter Van Camp is ode aan levenswerk van echtgenoot Lieve Demerre: “Jeugdfeuilletons waren de gouden jaren voor BRT”

Op voorstel van voormalig medewerker van de BRT Lieve Demerre (73) uit Alveringem heeft het gemeentehuis journalist en schrijver Peter Van Camp uitgenodigd. Peter kwam er vertellen over de legendarische jeugdfeuilletons die BRT tussen 1959 en 1984 heeft gemaakt. “De jeugdfeuilletons zijn het levenswerk van mijn man Henri en ook een beetje van mezelf”, glundert Lieve.

De jeugdfeuilletons die Bert Struys in de jaren ’60 en ’70 voor de BRT maakte, worden algemeen aanzien als het beste wat ooit gemaakt werd in dat genre. Heel Europa was jaloers op de jeugdfeuilletons van de BRT als bij voorbeeld Kapitein Zeppos (1964), Johan en de Alverman (1965), De Kat (1973) of Xenon (1984). Gefascineerd en gepassioneerd door die jeugdfeuilletons werkte Peter Van Camp drie jaar aan zijn boek: ‘Kinderen van Zeppos’.

“Ik was acht jaar toen in 1973 ‘De Kat’ werd uitgezonden. De hoofdrolspeler trok – toen al – ten strijde voor een beter milieu en ik heb in heel mijn verdere leven nooit 1 blikje op straat gegooid”, zegt Van Camp daarover. Omdat de jeugdfeuilletons ook het levenswerk van haar man Henri zijn, contacteerde Peter Van Camp tijdens het schrijven van zijn boek Lieve Demerre om zo beroep te kunnen doen op het netwerk van anciens bij de vroegere BRT dat Lieve op vandaag nog altijd heeft. Zo was het Lieve die Peter in contact bracht met onder meer Kris Smet, TV-maakster op rust én heldin van de jeugdreeksen Midas, Keromar en Fabian van Fallada.

Droom

“Mijn echtgenoot Henri Erismann was een Brusselaar en zijn grote droom was cameraman worden”, vertelt Lieve thuis in Alveringem. “Als opgroeiende jongen oefende hij met de 8mm camera van zijn vader – een begaafd amateurfotograaf – en maakte zo zijn eerste filmpjes. Maar het was in de filmafdeling van ‘La Cambre’ tijdens de opleiding ‘cinématographie experimentale’ dat mijn man zijn ware bestemming vond. In 1961 behaalde hij er met grote onderscheiding zijn diploma. Henri ging uiteindelijk aan de slag bij een groot productiehuis in Waterloo: Universal Video dat voor RTBF en BRT producties verzorgde. De opnames en post-productie van de jeugdfeuilletons voor de BRT werden door Universal Video gerealiseerd. In 1964 kon hij starten als ‘negatief-monteur’ van het feuilleton en mocht hij als stage de echte montage van nabij volgen bij Hans Eeckels. Toen laatstgenoemde een vast contract als regisseur bij de BRT aangeboden kreeg, kon Henri zijn plaats innemen. Een unieke kans! Zijn eerste montage was meteen die van het legendarische feuilleton Kapitein Zeppos in regie van Bert Struys. Henri kreeg veel vrijheid van Bert”, weet Lieve, “en kon zo groeien en bloeien in zijn job. Montage is dan ook een essentieel aspect en een echt métier: als monteur moet je de kunst beheersen om alle scènes in het juiste ritme te zetten zodat de film ‘vaart’ krijgt. Uiteindelijk heeft mijn man elk jeugdfeuilleton gemonteerd. Hij verwoordde het ooit zo: “Ik ben niet uit mijn kamer geweest, maar ik heb de hele wereld zien defileren op het kleine scherm van mijn vertrouwde montagetafel.”

Peter Van Camp verwoordde het anders tijdens zijn voordracht in de bibliotheek van Alveringem: “Henri Erismann was een hele belangrijke naam in de ploeg van Bert Struys.”

Koppel

Lieve Demerre die tussen 1970 en 2011 haar hele carrière bij de BRT heeft gewerkt, werd in 1979 een koppel met Henri. “Ik was regieassistente en scriptgirl bij vier jeugdfeuilletons tussen 1975 en 1981.” Na het overlijden van Henri in 2012 kwam Lieve vanuit Brussel terug naar haar geboortestreek Alveringem waar ze op vandaag in de ouderlijke woning aan Oudekapellesteenweg woont. (AB)