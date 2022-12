Boek ‘Torhout rond 1900’ al meteen aan tweede druk toe

Het gaat hard voor de unieke VKH-uitgave ‘Torhout rond 1900’, een turf van liefst 600 bladzijden met zo’n 2.000 foto’s en illustraties. Het boek was nauwelijks van de persen gerold, of de eerste druk van 100 exemplaren was al meteen via voorintekening uitverkocht. Logisch, want voor 50 euro ontvang je een kanjer van een historisch werk, nauwgezet samengesteld door Bart Tanghe.

Intussen is de tweede druk bezig en kan het boek sowieso nog tijdig tegen de kerst- en eindejaarsdagen besteld worden. “We hadden nooit durven dromen dat we 150 en straks misschien zelfs 200 stuks van deze omvangrijke publicatie aan de man zouden kunnen brengen”, glundert VKH-voorzitter Marc Verkeyn.

“Uiteindelijk gaat de inhoud op de eerste plaats enkel over Torhout en lijkt het bereik daardoor toch beperkt. Maar we krijgen bestellingen binnen uit de hele regio en zelfs van buiten de provinciegrenzen. Wie het boek koopt, krijgt 600 bladzijden lokaal erfgoed in handen.”

Periode van 30 jaar

Een boek dat meer dan 2 kg weegt en te dik is om door de gemiddelde gleuf van een brievenbus te kunnen, daar kijk je al eens verbaasd van op. Bart Tanghe heeft er drie jaar aan gewerkt. “Maar niet elke dag”, glimlacht hij bescheiden. “Al heb ik er sowieso heel wat tijd in geïnvesteerd. Ik deed dit niet met de bedoeling om het uit te geven, maar uit persoonlijke interesse.”

“De teksten, foto’s en kaartjes bestrijken de periode van 1884 tot het begin van de Eerste Wereldoorlog, ongeveer 30 jaar dus. Had ik toevallig Marc Verkeyn van VKH niet ontmoet, die vond dat mijn werk uitgegeven diende te worden, dan zou alles wellicht onaangeroerd in een lade bij mij thuis zijn blijven liggen. Hoe dan ook ben ik heel blij met deze publicatie.”

Gebaseerd op Bruno

De lezer krijgt een historische en anekdotische wandeling doorheen de straten van het Thourout van toen, in kleur en ingebonden. Bart (67), die in de Hugo Vander Goeslaan woont, heeft zich gebaseerd op het gelijknamige boek Torhout rond 1900. Dat werd in 1985 uitgegeven door Publitor, de drukkerij van de familie Cornille. Het is geschreven door Bruno, het pseudoniem voor René Bruynooghe. Die werd in september 1890 in Torhout geboren en is in januari 1975 in Veurne overleden.

Bruno beschrijft hoe hij als kind rond 1900 doorheen de straten van het Torhoutse stadscentrum wandelt en vertelt er verhalen bij. Pas na zijn dood heeft Publitor het als boek uitgegeven, 236 pagina’s dik en in sober zwart-wit.

“Die 236 pagina’s zijn er bij mij dus 600 geworden en dan nog op een veel groter formaat uitgegeven”, aldus Bart. “Bij de meeste items geef ik ter vergelijking beelden van de actuele toestand. Heel wat gebouwen en sites van rond 1900 zijn intussen verdwenen. Ik heb ook kaartjes gemaakt. Je kunt met een pijl op die plattegronden het verloop van de wandeling door de straten volgen.”

Het boek is drieledig

Het boek is drieledig. Het eerste deel bevat de eigenlijke wandelingen doorheen de straten omstreeks 1900. In het tweede deel heeft de auteur het over de mensen van toen. Het derde deel bevat een resem thematische bijlagen, onder meer over de voeding, de kleding, de gehuchten, de woningen, de herbergen, de beroepen, het dialect, enzovoort.