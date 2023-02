Boek over vergeten strijd van Duitse marine aan onze kust

Tijdens de Tweede Wereldoorlog leverde de Duitse marine massa’s arbeid om de vaarwegen voor haar schepen vrij te houden van mijnen die de Engelsen in het Kanaal en de Noordzee legden. Daarover heeft Eddy Lambrecht (69) het boek ‘De Kanalarbeiter’ geschreven.

Meestal gaan Lambrechts boeken over minder bekende oorlogsaspecten aan onze kust of in de regio Ieper. Nu koos hij voor een stuk geschiedenis die de kust van Zeebrugge tot Boulogne bestrijkt.

“Kanalarbeiters waren militairen, vaak gerekruteerd uit de koopvaardij. Zij waren actief op hoofdzakelijk omgebouwde (en meestal aangeslagen) handelsschepen en visserijboten. Die werden ingezet om de vaarroutes van het Duitse scheepvaartverkeer vrij te houden tijdens de Tweede Wereldoorlog”, aldus Lambrecht.

Zeemijnen

De Duitse marine maakte gebruik van de Belgische en Franse havens voor de bevoorrading van hun troepen en als aanmeerpunt voor hun onderzeeërs. De Engelsen probeerde de bereikbaarheid van die havens zo moeilijk mogelijk te maken. Met luchtaanvallen, maar vooral door zeemijnen te plaatsen: magnetische, akoestische en andere. Steeds vonden de Duitsers een manier om die te omzeilen of te laten ontploffen zonder dat ze schade aan hun boten aanbrachten. De Engelsen waren steeds op zoek naar manieren om de mijnen te verbeteren.

Het werk van de Kanalarbeiters was eentonig. De bemanning bestond gemiddeld uit een tachtigtal vaak jonge militairen, die door de aard van hun opdracht steeds voor hun leven moesten vrezen.

Het boek bevat een bijlage over de Belgische zeevisserij tijdens de Tweede Wereldoorlog. De bijlage heeft het niet enkel over de vlucht van vissers naar Frankrijk en Engeland, maar ook over diegenen die de Duitsers hielpen bij het ruimen van mijnen. Ook dat aspect is volgens Eddy Lambrecht nog nooit behandeld.

(Chris Weymeis)



‘De Kanaalarbeiter’, 232 blz., Uitgeverij Bonte, 35,95 euro. In de boekhandel of via bontemagazine@gmail.com.