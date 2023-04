Boek over Congregatie Vincentius a Paulo

Inez Demarrez heeft, in de aanloop naar Erfgoeddag 2023 en op vraag van heemkring Mulenbeca, nog maar eens haar schrijverstalent getoond. Haar nieuwe boek handelt over de Meulebeekse Congregatie van de H. Vincentius a Paulo, die in de Berengemeente actief was van 1826 tot 1955.

Inez Demarrez beschrijft in haar boek het ontstaan van de orde, die in Meulebeke startte met een vijftiental nonnen. De schrijnende levensomstandigheden van die zusters die zich over meer dan honderd zieken bekommerden, komen uitgebreid aan bod. Ook de weldoeners worden niet vergeten: priester Platteau, dokter Prudent Plettinck, pastoor Verbeke, en nog vele anderen. In een heel toegankelijke taal vertelt Inez de geschiedenis van de congregatie tot 1955, het jaar waarin die opgaat in de orde van de Zusters van het Geloof in Tielt.

Te koop vanaf 23 april

‘Over vrouwen met een flinke dosis geloof, toewijding en moed, De Meulebeekse Congregatie van de H. Vincentius a Paulo’ telt 216 pagina’s, is rijk geïllustreerd en kost 20 euro. Te koop vanaf zondagvoormiddag 23 april 2023, tijdens de voorstelling van het boek in het wzc De Zonnewende. (LB)