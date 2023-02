Boek over burgers uit Groot-Zonnebeke die tijdens WOII zijn gearresteerd: “Van de 17 zijn er 4 teruggekeerd”

‘Mijn verhaal verteld…’ is een uitgave van de cel WOII Beselare, geschreven door Mario Verhelle. Het boek vertelt het aangrijpende verhaal van zeventien burgers uit Groot-Zonnebeke die tijdens de Tweede Wereldoorlog werden gearresteerd op verdenking van verzetsdaden.

Mario Verhelle (56) is medeoprichter van de Cel WOII. “De bedoeling van Cel WOII is het oprichten van een informatiecel en documentatiecel voor Groot-Zonnebeke tijdens de Tweede Wereldoorlog, waarbij alle ingewonnen foto’s, documenten, enzovoort ter beschikking gesteld worden van iedereen die geïnteresseerd is in de materie en daar onderzoek wil naar doen”, zegt Mario.

Het boek is al een vrucht van de oprichting. Zeventien mensen van Groot-Zonnebeke werden tussen 23 juli en 12 augustus 1944 gearresteerd op verdenking van verzetsactiviteiten. Het boek beschrijft kort de reden van hun arrestatie en vooral het verloop van hun arrestatie en hun lot in de concentratiekampen. Een aantal van hen heeft het niet overleefd.

Concentratiekampen

“Eerst en vooral deden we onderzoek ter plaatse, in de concentratiekampen. Voor de oorzaak en het verloop van de arrestatie hebben wij de archieven van het Rijksarchief in Brussel en de Dienst Archief Oorlogsslachtoffers kunnen raadplegen. Dat waren de voornaamste bronnen. Ook al uitgegeven werken en digitale archieven werden geraadpleegd, en mondelinge getuigenissen van nabestaanden genoteerd. Velen waren tevreden dat het lot van hun overleden familieleden nog eens in de kijker werd gezet. Het was van 1995 geleden dat er nog eens een herdenking geweest is voor de politieke slachtoffers van Groot-Zonnebeke uit de Tweede Wereldoorlog.”

Emoties

“Het zijn echt pakkende verhalen. Vanaf het moment van de arrestatie begon voor iedere gevangene een enorme lijdensweg. De martelingen tijdens de ondervragingen en de ziektes en ontberingen tijdens hun verblijf in de kampen zorgden ervoor dat er slechts vier van de zeventien gevangenen naar huis zijn kunnen terugkeren.”

“Ik had eerder al wat teksten opgesteld rond de politieke gevangenen van Groot-Zonnebeke die overleden zijn in Neuengamme. Deze heb ik gebruikt als leidraad en zo het boek verder uitgewerkt. Emoties waren er zeker. Vooral tijdens het onderzoek. Het bezoek aan de kampen zelf was mentaal een zware dobber. Ook de contacten met bepaalde familieleden wekte heel wat emoties op. Ik ben dan ook erg dankbaar voor de familieleden die hun informatie met mij hebben willen delen. Je duikt per slot van rekening toch in de persoonlijke familiearchieven.”

Het boek telt 103 pagina’s op kwalitatief papier en bevat 124 afbeeldingen, waaronder documenten uit het rijksarchief en unieke foto’s van de slachtoffers en hun familie, en uiteraard ook beeldmateriaal uit de concentratiekampen. Het kost 25 euro en kan bij Mario besteld worden. Graag een seintje via e-mail (mario.verhelle@telenet.be) en dan wordt er verder afgesproken. Wie het boek opgestuurd wil krijgen, betaalt 6,30 euro verzendingskosten.