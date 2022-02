Boek ‘Meulebeekse Wielerhelden’ officieel voorgesteld: Een gepast eerbetoon aan ambassadeurs van de koers

De voorstelling van het boek ‘Meulebeekse Wielerhelden’ heeft vorige week vrijdag aardig wat volk naar de raadszaal van het gemeentehuis gelokt. Schepen van Cultuur Danny Bossuyt beklemtoonde het nut van het boek: “Meulebeke heeft een pioniersrol vertolkt in de geschiedenis van de koers.”

“In dit boek beleef ik mijn kinderjaren opnieuw”, vertelt Luc Abeele, voorzitter van het Sportverbond Meulebeke. “Het is ook een ode aan mijn vader, dokter Leo Abeele, die een grote rol speelde bij de oprichting van het Sportverbond Meulebeke en de concrete uitwerking op het vlak van het wielrennen – denken we hier vooral aan de Omloop Mandel-Leie-Schelde. Waar is de tijd dat er op één dag maar liefst zeven wedstrijden gehouden werden in de Berengemeente, gevolgd door optredens van Will Tura en Marva? Dit boek is ook een hulde aan de 75ste uitgave van Omloop Mandel-Leie-Schelde, een verjaardag die in normale omstandigheden in 2020 zou gevierd zijn, maar die straks zijn beloop zal kennen op 27 augustus. Ik dank alle medewerkers en vooral auteur Frank Develtere voor hun inzet om dit prachtwerk te realiseren.”

Waar is de tijd van zeven wedstrijden in één dag?

“We hebben een eerlijke poging ondernomen om een eeuw koers in onze gemeente Meulebeke in woord en beeld te brengen”, pikt auteur Frank Develtere in. “In het werk hebben we aandacht voor de komst van de fiets als vervoermiddel en de gevolgen daarvan, richten we de spots op de velodroom die een kortstondige maar uiterst boeiende levensloop kende, en zetten we vanzelfsprekend onze al dan niet vergeten en/of verheerlijkte wielerhelden in een ruim daglicht. Het boek telt ruim 200 pagina’s en is geïllustreerd met talrijke foto’s.”

Op vrijdag 25 februari is er om 19.30 uur een salongesprek in OC Vondel met Willy Van Neste, Jo Planckaert, Nico Mattan, Gianni Meersman en sidekick Pierre Buysse. De toegangsprijs bedraagt 8 euro.

Verder is er in de weekends van 26 en 27 februari en 5 en 6 maart een tentoonstelling gewijd aan het verhaal van een eeuw Meulebeekse koersgeschiedenis, in de villa Moerman in de Tieltstraat 21, telkens van 10 tot 13 uur en van 14 tot 18 uur. De toegang daarvoor is gratis.

Het boek ‘Meulebeekse Wielerhelden’ kost 32 euro en kan besteld worden via mulenbeca@gmail.com of in de Vondelbib.